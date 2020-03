Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du mardi 31 mars

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Le journaliste Pierre Bénichou, qui avait occupé de hautes fonctions au sein du Nouvel Obs, avant de se faire connaître du grand public en tant que chroniqueur aux «Grosses têtes» sur RTL, est décédé dans la nuit de lundi à mardi, à l'âge de 82 ans. C'est son fils Antoine qui a confirmé cette information. «Il s'est éteint dans son sommeil», à son domicile et son décès n'est pas lié au coronavirus, a-t-il précisé.

Né le 1er mars 1938 à Oran, alors en Algérie française, dans une famille juive séfarade, Pierre Bénichou était le fils d'un professeur de philosophie et le neveu de Georges Dayan, ami et proche collaborateur de François Mitterrand.

Attendue pour le mois de juin prochain, la série documentaire en dix épisodes «The Last Dance», consacrée à la dernière saison de Michael Jordan sous le maillot des Chicago Bulls, sera finalement disponible aux Etats-Unis le 19 avril, et dès le lendemain en France, sur Netflix.

Une information confirmée la nuit dernière sur le site du New York Post, qui a suscité l’enthousiasme chez tous les fans. Un sentiment de joie partagé par LeBron James lui-même sur Twitter. «Le 19 avril ne peut pas arriver assez vite. JE SUIS IMPATIENT», a tweeté la star des Los Angeles Lakers dont l’admiration pour Michael Jordan, n’est un secret pour personne.

April 19th can’t come fast enough. I CAN NOT WAIT!! Yessir! #LastDance

— LeBron James (@KingJames) March 31, 2020