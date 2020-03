Coronavirus : La Bundesliga ne reprendra pas avant le mois de mai

La Bundesliga ne reprendra pas ses droits avant au moins un mois. Les 36 clubs allemands de première et deuxième division ont confirmé, ce mardi, l’interruption du Championnat d’Allemagne, à l’arrêt depuis le 12 mars, au moins jusqu’au 30 avril à cause de la pandémie de coronavirus. Ils ont également admis l’éventualité de terminer la saison à huis clos.

L’objectif affichée de la Ligue allemande de football (DFL) est de pouvoir achever la saison avant le 30 juin, alors que 25 journées sur 34 ont été jouées. Pour y parvenir, 14 dates devront être trouvées en comptant les neuf dernières journées, les demi-finales et la finale de la Coupe d’Allemagne, les deux matchs de barrages d’accession et de descente et un match en retard de championnat.

Comme l’ensemble des championnats, terminer la saison est vital pour le football professionnel, privé de toute rentrée d’argent depuis l'interruption des compétitions. Jouer, même à huis clos, assurerait au moins le payement des droits télés, principale source de revenus pour les clubs de première division.

Pour aider les clubs au bord de la faillite, la DFL a également l'intention d'assouplir les règles de son contrôle de gestion. Si un club se retrouvait en cessation de paiement, la sanction normale, qui prévoit un retrait de 9 points, ne serait notamment pas appliquée.