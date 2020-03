A partir de quand le confinement commencera-t-il à faire sentir ses effets en France ?

Face à la propagation du coronavirus, les premiers effets du confinement en France demeurent toujours inconnus, faute de données officielles et du recul nécessaire. Mais l'on devrait en savoir un peu plus très prochainement.

En effet, ce mardi 31 mars, cela fait désormais deux semaines que les mesures restrictives, pour endiguer la courbe exponentielle de cas positifs, sont entrées en vigueur en France. Une durée qui correspond également à la période d'incubation du Covid-19.

Considérant qu'il y a fort à parier qu'une grande majorité des derniers patients arrivant dans les services d'hospitalisation des différents établissements sanitaires français, ont été contaminés avant le 17 mars dernier, les prochains chiffres communiqués par Jérôme Salomon, directeur général de la Santé et monsieur coronavirus du gouvernement, seront donc les tout premiers indicateurs de l'impact des mesures de confinement. Et feront l'objet d'une attention particulière.

Les autorités espèrent pouvoir voir «les premiers impacts» des mesures de confinement sur l'épidémie de coronavirus «en fin de semaine prochaine», a indiqué samedi le Dr Arnaud Fontanet, épidémiologiste de l'Institut Pasteur, membre du Conseil scientifique installé par le gouvernement.

«Il va falloir attendre un peu »



«Pour pouvoir estimer l'impact de ces mesures de confinement sur l'indicateur principal qui est le nombre de cas quotidien d'admissions en réanimation, il va falloir attendre un peu», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre. «On ne pourra les voir et, on l'espère, qu'en fin de semaine prochaine», expliquant que ce délai était lié au fait que certains malades déjà contaminés avant le confinement pouvaient continuer à arriver en réanimation.

Grâce aux mesures prises -gestes barrière, distanciation sociale, confinement-, l'objectif est de réduire de 3 à «moins de 1», le «nombre de reproduction de base» du virus, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées par un malade. «Si un malade infecte moins d'une personne, l'épidémie va décliner», a souligné le Pr Fontanet.

Un coup d'oeil sur les différents scénarii survenus en Chine et Italie, permet facilement de se rendre compte que tout dépend, en réalité, du mode de confinement choisi (plus ou moins strict) mais aussi de la propension de la population locale à respecter les mesures prises.

En Chine, le pic épidémiologique se serait produit entre dix à quinze jours après la mise en place d'une distanciation sociale. Et si les signes encourageants se multiplient en Italie (avec notamment une baisse du nombre de cas positifs), pays le plus touché par la pandémie, le pic est attendu entre le 5 et le 8 avril prochain. Soit un mois après le début du confinement.