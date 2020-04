Départs en vacances : il peut y avoir autant de contraventions que de personnes dans la voiture

Le Premier Ministre Édouard Philippe a rappelé que les départs étaient interdits pour ces vacances de printemps. Dès ce vendredi, les forces de l’ordre vont renforcer les contrôles pour dissuader les Français. Il pourra y avoir autant de contraventions que de personnes dans la même voiture.

Les vacances commencent vendredi soir pour la zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles). Les contrôles ont déjà commencé vendredi matin, confirme Maddy Scheurer, porte-parole de la gendarmerie à Franceinfo. «Cela fait trois semaines que les Français sont confinés, il ne faut pas porter atteinte à ce dispositif», affirme-t-elle.

Des contrôles systématiques auront lieu au niveau des péages et sur le réseau secondaire. Les personnes arrêtées seront sanctionnées par une amende et seront invitées à rentrer chez elle. Sur le chemin du retour, si elles rencontrent une autre patrouille, elles pourront tout de même recevoir une deuxième amende. «Plusieurs contrôles dans des jours rapprochés peuvent conduire à un cas de récidive et augmenter le montant de l'amende qui peut être portée à 200 euros par personne», ajoute-t-elle. La porte-parole de la gendarmerie précise que toutes les personnes à bord du même véhicule pourront être sanctionnées.

En tout, plus de 60.000 militaires seront mobilisés pour effectuer ces contrôles, affirme la Gendarmerie nationale.