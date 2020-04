Un chirurgien-dentiste s'était fait un stock de 28.000 masques pour les revendre

Lors d’un banal contrôle d’attestation de déplacement, le 1er avril dans le XVIe arrondissement de Paris, les policiers ont découvert 28.000 masques destinés à la revente dans une camionnette.

Les forces de l’ordre ont été intriguées par les cartons de masques et de gants qui se trouvaient à l’arrière du véhicule qu'ils venaient d'arrêter, a rapporté le Parisien.

Le conducteur a assuré aux policiers qu’il s’agissait d’une livraison pour une clinique. Cependant, il n’est pas parvenu à fournir un justificatif de commande. Le jeune homme a ensuite raconté qu’il travaillait au noir pour l’autre occupant de la camionnette et qu’il ne savait rien de la cargaison.

Déféré au parquet en comparution immédiate

L’«employeur», un chirurgien-dentiste sexagénaire, a précisé le quotidien francilien, a été convoqué au commissariat avant d’être placé en garde à vue. A son domicile et dans ses différents cabinets, situés à Paris et dans les Hauts-de-Seine, 28.000 masques FFP2 et chirurgicaux sont trouvés par les enquêteurs. Le chirurgien-dentiste a admis qu’il revendait ces produits au noir.

Déféré devant le parquet en comparution immédiate, le dentiste a été remis en liberté sous contrôle judiciaire et devra comparaître pour trafic de masques et travail dissimulé. Le stock a été saisi et remis «aux services de l’Etat».