Une médecin agressée, son matériel médical dérobé

Il est 3h30 dans la nuit de dimanche à lundi. De garde pour SOS Médecin à Villeurbanne (Rhône), une praticienne est agressée alors qu'elle sort de chez un patient.

A peine est-elle sortie de l'ascenseur qu'un homme l'attrape par les poignets, lui immobilise la nuque, et lui dit qu'il a une arme pour la forcer à monter dans sa voiture. La victime résiste, le malfaiteur s'enfuit donc au volant du véhicule sérigraphié « SOS Médecin », rempli de matériel médical et de consultation.

A bord, des masques, des gants, du désinfectant, des cartons d'antibiotiques et d'antalgiques, des ordonnances et des arrêts de travail. A peine le suspect parti, la victime signale le vol à la police. Et c'est à un peu plus d'une heure de route de là, dans les parties communes d'une résidence de Saint-Etienne, que d'autres fonctionnaires de police vont tomber dans l'après-midi sur des ordonnances et des feuillets d'arrêts de travail.

Les représentants de SOS Médecin tiltent rapidement, et signalent l'agression de Villeurbanne. « En contact avec nos effectifs de la sûreté départementale du Rhône, la BAC locale inspecte la résidence et trouve la voiture volée à la médecin dans la nuit », explique à CNEWS la commissaire divisionnaire Marianne Charret-Lassagne. « Pendant leur surveillance, ils interpellent deux hommes qui viennent de la déverrouiller. »

En garde à vue, le suspect de l'agression, identifié par sa victime, a reconnu les faits mais les a minimisés. La police a retrouvé dans la voiture tout le matériel médical, à l'exception des masques et des gants, qu'il affirme avoir donné à des proches, par « altruisme ».

Délinquant d'habitude, familier de tous types d'infraction, le suspect âgé de 23 ans devait être jugé ce mardi après-midi en comparution immédiate pour vol avec violence. Il était sorti de prison le 24 mars.