Coronavirus : les soignants d'un Ehpad dorment dans des semi-remorques aménagées

Leur mission est de prendre soin des plus fragiles et ils ne la prennent pas à la légère. En Mayenne, les soignants d'un Ehpad épargné par le Covid-19 ont décidé de se relayer pour rester constamment au chevet des résidents. Afin de ne pas les mettre en danger, ils dorment dans des semi-remorques transformées en dortoirs.

Elles sont installées sur le parking, à quelques mètres de l'établissement Le Vollier, à Bouère, près de Sablé-sur-Sarthe. D'ordinaire, ce genre de semi-remorques sert pour les circuits automobiles. Elles ont été fournies gratuitement par une entreprise locale, spécialisée dans l'événementiel.

La première est composée de quatre chambres avec lits doubles, la seconde d'une chambre semblable et de deux dortoirs de six couchages individuels.

Cette installation est venue répondre à une demande formulée par le personnel de l'Ehpad. Inquiets à l'idée de transmettre le virus aux personnes âgées, les soignants se sont portés volontaires pour dormir tour à tour sur leur lieu de travail.

Les horaires ont été regroupés afin de limiter les allers-retours et diminuer le risque de contamination, aussi bien pour les résidents que pour les familles des soignants. Ainsi, les employés se relaient et restent chacun trois jours de suite, à raison de douze heures de travail quotidiennes.

Ils prennent une douche matin et soir dans les sanitaires réservés au personnel de l'Ehpad et sont équipés de masques et de charlottes.

A l'heure actuelle, l'établissement n'a enregistré aucun cas de Covid-19, que ce soit parmi les 60 résidents ou chez les soignants.

L'équipe compte bien faire en sorte que cela continue ainsi et l'ensemble du personnel s'est dit prêt à maintenir cette organisation aussi longtemps que nécessaire. Un engagement que Pascal Daubert, directeur de l'Ehpad Le Vollier interrogé par France Bleu, qualifie d'«éminemment honorable».