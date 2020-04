Coronavirus : forte hausse des décès en mars dans les départements les plus touchés

Haut-Rhin, Seine-Saint-Denis, Vosges, Oise: les départements fortement touchés par le Covid-19 ont connu au mois de mars un nombre de décès parfois jusqu'à deux fois supérieur par rapport à mars 2019, selon les chiffres hebdomadaires des décès publiés par l'Insee.

Au total, le nombre de décès survenus en France entre le 1er et le 30 mars est supérieur à celui enregistré sur la même période en 2019: 57.441 décès contre 52.011 l'an passé, indique vendredi l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce nombre reste néanmoins inférieur à celui enregistré sur la même période en 2018 (58.641), année «où la grippe saisonnière était encore virulente au mois de mars», explique l'Insee.

Au niveau régional, le Grand Est et l'Île-de-France connaissent une mortalité supérieure de 39% à celle enregistrée en 2019.

Pour ces deux régions, les chiffres sont également supérieurs à ceux constatés à la même période en 2018.

Ces chiffres, basés sur l'ensemble des actes de décès, ne peuvent pas être considérés comme une évaluation de la mortalité due au seul Covid-19, et doivent donc être pris avec précaution.

Néanmoins, de fortes disparités se dessinent à l'échelon départemental. Fortement touché par l'épidémie de coronavirus, le Haut-Rhin connaît ainsi un très fort excédent de mortalité de 128% par rapport à la même période l'an passé. Cinq autres départements comptent un nombre de décès supérieur de plus de 40%: la Seine-Saint-Denis (+62%), les Hauts-de-Seine (+56%), les Vosges (+55%), l'Oise (+42%) et la Moselle (+41%).

Le Bas-Rhin et trois autres départements d'Ile-de-France (Paris, Val-de-Marne et Val-d'Oise) enregistrent eux une surmortalité située entre 25% et 39%.

Près d'un tiers des départements (33) se retrouvent en 2020 avec un excédent de décès d'au moins 10% par rapport à 2019, 24 départements par rapport à 2018. Cette hausse de mortalité est accentuée pour les hommes, +13% contre +8% pour les femmes, et pour les plus de 75 ans.

Du 1er au 30 mars, environ 30.000 décès ont eu lieu dans un hôpital ou une clinique (53%), 13.000 à domicile (23%), un peu plus de 7.000 dans un établissement pour personnes âgées (13%) et 6.000 dans un lieu indéterminé (11%).

Ces données sont proches de celles constatées en 2019 et 2018, sauf pour les Ehpad où «les décès se sont élevés à partir du 23 mars» notamment en Ile-de-France, Grand Est et Hauts-de-France, souligne l'Insee.