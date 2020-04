Confinement : la prise de parole d'Emmanuel Macron ne devrait pas être rassurante

La prise de parole d’Emmanuel Macron lundi 13 avril (20h) devrait marquer un tournant dans la façon d’aborder le confinement. Le chef de l’Etat doit y faire des annonces fortes et préparer les Français à un confinement qui va durer bien plus longtemps que prévu.

Le point le plus important, celui vers lequel les oreilles tenderont, sera évidemment celui de la durée de confinement. Si chacun a bien conscience que la date du 15 avril est devenue caduc, beaucoup attendent le début du déconfinement pour début mai. Emmanuel Macron pourrait bien doucher leur espoir, affirme le JDD. Selon l’hebdomadaire, qui s’appuie sur des sources proches du président, ce dernier devrait annoncer la poursuite des mesures actuelles «peut-être jusqu’à la fin mai, au moins jusqu’au 15».

Une personne présentée comme un poids lourd de la majorité abonde dans cette stratégie : «plutôt que de prolonger tous les quinze jours, il est peut-être plus raisonnable de donner une échéance lointaine, quitte à raccourcir si les choses s’améliorent».

le risque des ponts du mois de mai

Ceux qui s’attendent à pouvoir enfin profiter pleinement des beaux jours avec l’arrivée du mois de mai risquent donc d’être sévèrement déçus. D’autant que la période, avec l’enchainement de jours fériés et donc de ponts où les gens ont l’habitude de se retrouver en famille ou entre amis, est propice à une nouvelle diffusion du virus. Chose que l’exécutif cherche absolument à éviter, sous peine de prendre de plein fouet une seconde vague de contaminations.

Pour la même raison, les festivals programmés au printemps et à l’été devraient être annulés, selon une information de la chaîne CNEWS.

ÉCOLES FERMÉES JUSQU'À MI-MAI, LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE ENVISAGÉE

Un autre point très important pour beaucoup de parents concerne la réouverture des écoles. Là encore, le président ne devrait pas les rassurer, puisqu’une fermeture jusqu’à mi-mai doit être annoncée. Idem concernant les universités. Un calendrier plus lointain n’est pas encore d’actualité, même si l’hypothèse d’un retour des élèves uniquement à la rentrée de septembre a déjà été évoquée.

Il devrait aussi être question de la fermeture, ou non, des frontières. Déjà abordée avec les partenaires sociaux vendredi, elle concerne dans un premier temps celle de l’espace Schengen, jusqu’en septembre. Le but est de limiter au maximum et contrôler fortement les mouvements de personnes entrant ou quittant l’Europe. Le sujet des frontières propres à chaque pays ne devrait en revanche pas encore être abordé. Cependant, l’Espagne, qui talonne la France en termes de destination touristique, envisage déjà d’empêcher les étrangers de passer leurs vacances sur son territoire. Difficile de savoir dès aujourd’hui si l’exécutif envisage une solution aussi radicale.