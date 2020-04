Confinement : des conteurs proposent des histoires sur rendez-vous pour rompre l'isolement

Et si le confinement devenait «con(te)finement», le temps d'un récit ? C'est ce que suggère l'association Les Passeurs d'histoires. Situés dans la Haute-Vienne, ces conteurs proposent actuellement leurs services à l'ensemble des Français, en mettant en place un système d'appels sur rendez-vous.

Comment ça marche ? Il suffit de se rendre sur le site des Passeurs d'histoire et de jeter un oeil au tableau des séances de conte prévues pour identifier les créneaux horaires disponibles.

Ensuite, il faut prendre rendez-vous avec le conteur, soit par téléphone, au 05 55 79 01 09 entre 17h et 19h, soit via le site, en laissant un commentaire avec les informations demandées. Les inscriptions sont gratuites et doivent être effectuées au plus tard la veille de la séance choisie.

Les membres de l'association souhaitent notamment connaître le nombre et l'âge de leurs auditeurs afin de pouvoir s'adapter à leur public. L'initiative s'adresse en effet à «tous ceux qui veulent régaler leurs oreilles, petits ou grands, seul ou à plusieurs».

De la même façon, la durée de l'histoire est adaptative, le récit du conteur peut être long de 15 à 40 minutes.

Dix Passeurs d'histoires se sont mobilisés pour faire naître ce projet, avec l'intention de rompre l'isolement du au confinement.