Confinement : Marlène Schiappa redoute «un épuisement silencieux» des femmes

Alors que la France entame ce jeudi 16 avril sa 31e journée de confinement, un sondage réalisé à la demande du secrétariat d'État chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes révèle que plus de la moitié des femmes estiment s'investir davantage dans les charges domestiques pendant le confinement. Face à ce constat, Marlène Schiappa redoute «un épuisement silencieux»des femmes.

Pour la secrétaire d'Etat, qui avoue n'avoir «pas été surprise» par les résultats du sondage, la conclusion est claire : «les femmes et les hommes ne vivent donc pas le même confinement», indique-t-elle à nos confrères du Point. L'étude commandée à Harris révèle notamment que 54% des femmes consacrent plus de deux heures par jour aux tâches domestiques et éducatives... contre seulement 35% des hommes.

Alors que les établissements scolaires sont fermés en France depuis le 16 mars, les parents doivent désormais assurer tous les repas pour leurs enfants, sept jours sur sept. Marlène Schiappa a ainsi tenu à rappeler que «dans 63% des familles, les repas sont principalement préparés par les femmes pendant le confinement».

Un «après» difficile à gérer ?

Une charge mentale indéniable pour les femmes, dont la plupart doivent également assurer le télétravail, en plus des charges domestiques. Un récent rapport de l'Insee avait d'ailleurs révélé que les femmes passent en moyenne 1h34 quotidiennement à s’occuper des enfants, contre 43 minutes pour les hommes. La secrétaire d'Etat a, suite à la publication du sondage, alerté sur un «épuisement silencieux de nombreuses femmes à la sortie du confinement » et espère «une nouvelle solidarité au sein des couples» après la crise.