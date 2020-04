Sport à la maison : comment avoir des résultats ou les maintenir, malgré le confinement ?

Confinées, certaines personnes en profitent pour se mettre au sport, et d'autres, habituées des salles de sport, sont contraintes de changer leurs habitudes. Mais comment avoir des résultats, ou les maintenir, en faisant du sport à la maison ? Tout ce qu'il faut savoir avec les influenceurs fitness Sissy et Tiny.

«Cela fait un mois que j'ai arrêté la musculation en salle pour du sport à la maison, en raison du confinement, et j'ai déjà énormément changé physiquement», affirme l'influenceuse fitness à près d'un million d'abonnés sur son compte Instagram SissyMua. La clé des entraînements à la maison, avec peu ou sans poids : «Des trainings intensifs et réguliers d'une durée correcte», livre le couple qui a lancé il y a un peu plus d'un an son site et application sportive Train Sweat Eat.

«Pour les personnes qui débutent le sport, deux séances par semaine c'est déjà bien, mais si on veut intensifier ses résultats, on peut en faire trois à quatre. Moi j'en fais cinq à six car je suis passionnée» explique Sissy, qui poste des entraînements sur sa chaîne YouTube depuis plusieurs années.

Quant à leurs durées, les deux sportifs proposent à leur communauté sur leur application, mais aussi sur les scéances d'entaînements à faire en live avec eux via leur compte Instagram depuis le début du confinement, des séances d'en moyenne 45 minutes. Une durée qui «permet de faire des trainings intenses, sans s'écoeurer avec un entraînement à rallonge», expliquent-ils.

un entrainement varié POUR OPTIMISER SES RESULTATS

Pour optimiser les résultats de ses séances de sport à la maison, à chacun sa technique. Pour les deux habitués de la salle de sport, c'est la suivante : «Un entraînement en trois temps : une première partie de HIIT [un entraînement cardio très prisé des sportifs, ndlr], puis une seconde de renforcement musculaire avec des séries plus longues qu'en salle, et une troisième avec un travail plus ciblé».

Un point important à ne pas négliger : l'assiette. «Je pense que les résultats, c'est moitié sport/moitié alimentation. Ils vont vraiment être optimisés avec une alimentation saine». Mais attention à ne pas tomber dans l'excès : «Ce n'est pas la peine de peser tous les aliments ou de ne pas mettre de gouttes d'huile lors de ses cuissons. Nous, nous avons une alimentation équilibrée sans être dans la restriction», illustrent-ils.

LA PERTE DE MUSCLE EST limitée

Mais il y a aussi des adeptes de la salle de musculation habitués à porter des poids lourds, comme Sissy et Tiny, et qui ont peur de perdre leurs muscles. «En s'entraînant régulèrement, je pense que la perte de muscle peut être très limitée car les entraînements à la maison permettent quand-même de congestionner les muscles et de les soliciter suffisamment, même au poids du corps», rassure Sissy.

Mais pour mettre toutes les chances de son côté, Tiny, Fitwtini sur Instagram, qui est plus axé sur le bodybuilding, a un conseil à partager : «La nutrition est ultra-importante. Il faut continuer à bien manger, notamment des protéines, et avoir un apport calorique suffisant. Ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'il faut diviser ses rations par deux».

La question cruciale : au bout de combien de temps les résultats peuvent-ils être visibles ? Pour cela, les débutants sont plus chanceux : «Si vous ne faisiez pas de sport avant, les résultats vont apparaître assez rapidement, car il y a un état de choc», expliquent-t-ils. En revanche, pour les sportifs de haut niveau, «changer de programme peut aussi surprendre le corps, mais l'évolution sera un peu plus lente. Néanmoins, en quelques semaines, on peut avoir de beaux résultats».