La ville de Rueil-Malmaison distribue des masques à ses habitants

La ville de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) a lancé une grande opération visant à fabriquer et distribuer des masques de protection dans les boîtes aux lettres de ses habitants.

Plus de 8 000 exemplaires de ces masques alternatifs en tissu (Norme Afnor) sont d'ores et déjà disponibles. La plupart ont été fabriqués, un par un, depuis la semaine dernière, par des couturières et des couturiers bénévoles de la ville.

L’opération « #Masques Solidaires » se poursuit !



Après la distribution aux commerçants, les foyers rueillois commencent eux aussi à recevoir leurs masques alternatifs (2 par foyer).





Merci encore aux bénévoles et à la Réserve Citoyenne.





+ d’info ▶️ https://t.co/UR5k46XR6S pic.twitter.com/RVyDi4BvEZ — Rueil Malmaison (@villederueil) April 15, 2020

Les agents municipaux, aidés par la Réserve Citoyenne, ont ensuite conditionné les masques deux par deux dans des sachets et des enveloppes.

La quasi-totalité des foyers livrés d'ici au 1er mai

Depuis le mercredi 15 avril, les Conseils de Village et la Réserve Citoyenne, aidés par une société de distribution, ont commencé à placer des enveloppes de deux masques dans les 36.000 boîtes aux lettres de la ville de Rueil-Malmaison, qui compte 78.000 habitants au total. Jeudi 16 avril au matin, plus de 6.600 masques avaient été distribués.

Mais l'effort va se poursuivre et la ville prévoit aussi d'acheter des masques, pour espérer couvrir la quasi-totalité des foyers d'ici au 1er mai.

Pour que les habitants se tiennent prêts, des véhicules de la ville circulent dans les rues et multiplient les annonces, invitant les habitants à se rendre sur le site de la ville pour obtenir un maximum de renseignements.

Une voiture de la @villederueil fait désormais des annonces au mégaphone. Des masques en tissu son en cours de distribution aux 78.000 habitants (2 par foyer dans les boîtes aux lettres) #confinement #coronavirus pic.twitter.com/VenM3GWAfS — Tom Liard - #LostInConfinement (@Thomas_Liard) April 16, 2020

Un appel est également lancé à ceux qui peuvent apporter des masques lavables à la mairie, ou à rejoindre le réseau des couturières et de couturiers, ou tout simplement donner des matériaux pour confectionner les masques. Toutes les informations sont disponibles sur le site jaimerueiljeparticipe.fr.

D'autres opérations sur le territoire

De nombreuses autres villes franciliennes se mobilisent actuellement pour fournir des masques à leurs administrés, que ce soit en achetant du matériel ou en faisant appel aux compétences de chacun. Chatillon, par exemple, a récemment lancé l'opération «Un Châtillonnais, un masque !» et invite les couturiers et couturières bénévoles à se mobiliser, ainsi que ceux qui auraient du matériel disponibles pour en créer.

L'urgence devient réelle, puisque Emmanuel Macron, dans son allocution du 11 avril, a précisé que chaque Français devrait être équipé d'un masque grand public au moment du début du déconfinement, le 11 mai prochain.