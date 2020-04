En pleine crise sanitaire, les carrés musulmans font face à un manque de places

En pleine crise sanitaire causée par la pandémie de coronavirus, les responsables musulmans haussent le ton. Ils réclament des actions urgentes et concrètes des pouvoirs publics, face au manque de places dans les carrés musulmans.

Les familles musulmanes ne demandent qu'une chose, pouvoir enterrer leurs proches dans la dignité. Mais depuis le début de la pandémie de coronavirus, les places dans les cimetières se font de plus en plus rares, le nombre de morts étant en constante augmentation. Dans une interview accordée à Franceinfo, Anouar Kbibech, ancien président Conseil français du culte musulman, a évoqué la «détresse» des familles concernées.

«Aujourd'hui, on constate malheureusement que ces carrés musulmans sont saturés et l'augmentation du nombre de décès suite à cette crise fait que nous sommes en situation de pénurie totale», a-t-il expliqué à nos confrères.

Il explique également avoir « interpellé les pouvoirs publics au plus haut niveau pour qu'il y ait une action d'envergure», demandant notamment l'extension de carrés déjà présents ou la création de nouveaux carrés musulmans. Dans un communiqué daté du 13 avril, le Conseil français du culte musulman (CFCM) demandait aux maires de prendre « leurs responsabilités face à la souffrance et à la douleur de ces familles qui ont perdu un être cher et qui se trouvent en grande difficulté pour inhumer leurs défunts».

LA COMMUNAUTÉ S'ORGANISE

A noter qu'il existe en France près de 80 carrés musulmans, d'une centaine de places chacun. Un nombre largement insuffisant puisque le pays compte 5 à 6 millions de musulmans selon les derniers chiffres.

Si de nombreuses familles musulmanes souhaiteraient rapatrier les corps de leurs morts, la fermeture des frontières a rendu le processus beaucoup plus difficile - voire impossible. Face à la pénurie en France, le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) a récemment émis une fatwa donnant exceptionnellement l'autorisation aux familles d'enterrer leurs défunts en dehors des carrés.