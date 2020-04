Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce samedi 18 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

642 décès en 24 heures, soit 19.323 morts en france

L’épidémie de coronavirus a fait au moins 19.323 morts en France depuis début mars, soit 642 de plus en 24 heures, mais le nombre de patients hospitalisés et en réanimation poursuit sa décrue, a indiqué samedi la direction générale de la Santé.

Un total de 11.842 décès a été enregistré dans les hôpitaux (+364) et 7.481 (+278) dans les maisons de retraite médicalisées (Ehpad) et autres établissements médico-sociaux, a précisé la DGS dans un communiqué.

Le nombre de patients hospitalisés pour une infection au Covid-19 s'élevait samedi à 30.639, avec un solde en baisse de 551. Parmi ceux-ci, 5.833 patients dans un état grave étaient hospitalisés en réanimation, avec un solde négatif de 194 sur vendredi. Il s'agit du dixième jour de baisse nette du nombre de patients en réanimation et du quatrième de baisse des hospitalisés.

L'HÔPITAL MILITAIRE DE CAMPAGNE À MULHOUSE COMMENCE À ÊTRE DÉMONTÉ

Une partie de l'hôpital de campagne des armées déployé au pied de l'hôpital civil de Mulhouse pour le soulager face à l'épidémie de Covid-19 a commencé à être démontée, afin de ramener sa capacité de 30 à 20 lits en raison de l'amélioration de la situation.

«Nous avons déséquipé la travée 1, qui correspond à un module de 10 lits de réanimation de l'Elément militaire de réanimation (EMR) du Service de santé des armées, le démontage est encore en cours», a indiqué samedi matin à l'AFP le lieutenant Lucie.

Cet hôpital de campagne d'une capacité initiale de 30 lits avait accueilli son premier patient le 24 mars, alors que les services de réanimation du Groupe hospitalier régional de Mulhouse Sud Alsace (GHRMSA) étaient saturés.

«Il ne s'agit pas de démanteler l'EMR mais de l'adapter aux besoins», en bonne intelligence avec les autorités sanitaires, a insisté une source au ministère des Armées, soulignant que 13 lits de l'EMR restaient occupés, sur les 20 qui restent «pleinement opérationnels».

Bilan définitif de 1.046 cas sur le porte-avions charles de gaulle

Le bilan est définitif : 1.046 marins du porte-avions français Charles de Gaulle ont été testés positifs au nouveau coronavirus sur un total de 1.760, selon l'armée française.

Près de 50% des cas sont asymptomatiques. Entre 20 et 30 marins sont actuellement hospitalisés selon les jours, et un major d'une cinquantaine d'années est en réanimation. Son état est stationnaire et ses «réflexes respiratoires fonctionnent».

Deux enquêtes ont été diligentées sur la gestion de la crise par l'encadrement militaire et le processus de contamination du bâtiment.

LE CORONAVIRUS SEMBLE AUSSI AFFECTER LE CERVEAU

Les médecins de New York traitant des patients atteints de Covid-19 observent de plus en plus qu'avec la fièvre, la toux et l'essoufflement, un autre symptôme apparaissait : certains éprouvent de la confusion, au point de ne pas savoir où ils sont, ni quelle est l'année actuelle.

Des études commencent à décrire le phénomène. Dans la revue de l'Association de médecine américaine (Jama), la semaine dernière, des médecins ont rapporté que 36% de 214 patients chinois avaient des symptômes neurologiques, allant de la perte d'odorat à des douleurs nerveuses, et jusqu'à des crises convulsives et des accidents vasculaire cérébraux (AVC).

Dans le New England Journal of Medicine, la revue médicale américaine la plus cotée, des médecins français à Strasbourg ont décrit que plus de la moitié de 58 patients en réanimation étaient confus ou agités. Des scanners des cerveaux ont révélé de possibles inflammations.

la frontière entre le Canada et les États-Unis restera fermée un mois de plus

Les Etats-Unis et le Canada ont décidé de prolonger d'un mois la fermeture partielle de leur frontière commune en raison de la crise du coronavirus, a annoncé le Premier ministre canadien Justin Trudeau, ce samedi.

«Je confirme aujourd'hui que le Canada et les Etats-Unis ont trouvé un accord pour prolonger de 30 jours» cette fermeture de la frontière aux déplacements non-essentiels, a indiqué Justin Trudeau lors de sa conférence de presse quotidienne.

Le président américain Donald Trump avait annoncé cette semaine qu'il souhaitait que cette frontière, fermée depuis plus de trois semaines, soit «parmi les premières» à être rouverte, alors qu'Ottawa estimait qu'il faudrait encore «bien des semaines».

«C'est une décision importante, qui permettra aux gens de chaque côté de la frontière d'être en sécurité», s'est félicité M. Trudeau.