Saint-Brieuc : deux adjoints de sécurité empêchent une femme de se suicider

Deux jeunes adjoints de sécurité ont du passer par dessus la rambarde du viaduc du Gouët près de Saint-Brieuc pour empêcher une femme de se suicider dimanche 12 avril.

C'est un automobiliste qui prévient la police ce jour-là vers 16h30. Il signale une voiture arrêtée au milieu de la route sur le viaduc, cet ouvrage tristement connu dans la région pour être un endroit où viennent ceux qui veulent en finir avec la vie.

Au moment où l'équipe de Police-Secours arrive sur les lieux, une femme sort de la voiture et se dirige vers le bord du pont. Peter, adjoint de sécurité de 27 ans et Lucy, sa collègue de 22 ans décident d'aller vers elle, mais en les voyant, elle enjambe la balustrade et n'est plus retenue au dessus du vide que par le filet anti-projections.

« J'ai du monter sur le filet, explique Peter et Lucy aussi, sur la barre de fer entre deux portions de filets. Je n'ai su qu'après que ce filet tendu au dessus des 70 mètres de viden'a pas pour vocation de supporter un poids humain mais d'empêcher les déchets jetés par les automobilistes de tomber en bas.»

« Elle nous disait que c'était la seule solution »

Cette femme de 57 ans ne voulant pas se résoudre à revenir sur le viaduc, les deux collègues ont du la contraindre physiquement, au dessus du précipice, à rebrousser chemin. « Elle nous disait que se jeter dans le vide, c'était la seule solution », ajoute Peter.

Le jeune homme, père d'une fille de 10 mois craque une fois rentré chez lui. « J'avais déjà été confronté au suicide dans le cadre de mon travail au commissariat de Saint-Brieuc, mais pas à cette situation », confie-t'il. « Je ne sais pas si nous procéderions de la mème manière si c'était à refaire. Ma collègue a peur du vide et pourtant elle y est allée. On n'a pas eu le temps de se parler.»

Ramenée sur la terre ferme, la femme a été confiée aux pompiers.