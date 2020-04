Partis sur un contrôle de confinement, trois policiers sauvent un homme du suicide

A Saint-Lô (Manche) samedi 11 avril, un homme a jeté sa voiture dans la rivière La Vire, dans l'intention de mettre fin à ses jours. Il a été sauvé de la noyade par trois policiers du commissariat de Saint-Lô.

Il est 16h hier quand un équipage de police-secours s'apprête à effectuer des contrôles en gare de Saint-Lô, sur les voyageurs descendant du train venant de Caen. Sur le point de traquer ceux qui auraient bravé le confinement pour venir dans la Manche, ils entendent un bruit de moteur qui monte en régime.

« Le bruit venait de l'autre côté de la rivière, une voiture descendait la rampe d'accès, le conducteur l'a projetée dans l'eau » , explique à CNEWS le sous-brigadier Dimitri Bruno. « J'ai plongé depuis la rive du côté de la gare et deux de mes collègues ont traversé le pont pour plonger sur le même bord que la voiture » , poursuit le policier.

« On sait nager mais nous ne sommes pas des experts en sauvetage »



« L'homme avait réussi à ouvrir sa porte, on l'a emmené sur le pavillon arrière du véhicule, mais la voiture s'enfonçait et nous tirait vers le fond » . Pour bien connaître leur circonscription, les policiers savent qu'il y a trois à quatre mètres de profondeur à cet endroit-là et le courant est assez important mais les trois fonctionnaires ramènent l'homme sur la rive, vivant