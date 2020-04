Coronavirus : ces entreprises qui n'attendent pas la fin du confinement pour reprendre leur activité

La crise mondiale liée au coronavirus est d'ordre sanitaire mais aussi économique. En France, le gouvernement annonce une récession historique et le seuil des 9 millions de salariés concernés par le chômage partiel a été franchi. Pour tenter de sauver ce qui peut l'être, certains professionnels reprennent leur activité sans attendre le 11 mai, date annoncée pour le début du déconfinement.

Cela concerne notamment le secteur du bâtiment et des travaux publics, en particulier les plus petites entreprises. Ainsi, Patrick Liébus, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, indique à Libération que «les chantiers redémarrent très doucement. 25 à 30% des boîtes ont recommencé à travailler, surtout quand les artisans sont seuls».

L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a publié un «guide de préconisations de sécurité sanitaire» pour permettre aux salariés et artisans de reprendre le chemin des chantiers dans les meilleures conditions possibles.

Tous les professionnels du secteur ne sont pas logés à la même enseigne puisque ceux qui peuvent intervenir à domicile sont toujours sollicités par leurs clients, contraints de rester chez eux.

Les fleuristes ont également vu leur activité reprendre vie avec l'arrivée des beaux jours. Afin de respecter les mesures gouvernementales, certains d'entre eux se sont adaptés en proposant de livrer leurs clients.

Selon la Fédération française des artisans fleuristes, près de 20% des professionnels du secteur ont choisi cette option pour garder la tête hors de l'eau.

La culture se réinvente elle aussi pour faire face à la crise. La proposition du ministère, consistant à autoriser les libraires à vendre des livres par guichet, a été approuvée par ses homologues de l'Economie et de l'Intérieur.

Ainsi, grâce à un système de Click & Collect, les clients peuvent passer commande par téléphone ou sur internet, avant de la récupérer au guichet de la librairie choisie en cochant la case «déplacement pour effectuer des achats de première necessité» sur leur attestation.

La restauration, durement touchée par la crise, mise quant à elle sur la vente à emporter. Mais les consommateurs ne sont pas toujours au rendez-vous. Après plus d'un mois de fermeture forcée, les restaurateurs accumulent les dettes et ne voient pas le bout du tunnel puisque leurs établissements seront, selon toute vraisemblance, parmi les derniers à pouvoir rouvrir.

Lors de sa dernière allocution, lundi 13 avril, Emmanuel Macron a indiqué qu'un plan spécifique serait mis en place pour soutenir les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie ou encore de la restauration. Sans toutefois préciser à quel moment les professionnels concernés pourront à nouveau accueillir le public.