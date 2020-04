Saisie de drogue majeure à Aurillac grâce à un contrôle de confinement

Les policiers du commissariat d'Aurillac, dans le Cantal, ont effectué un contrôle de confinement dimanche soir dans un secteur de la ville bien connu pour le trafic de stupéfiant. Contrôle qui les a mené à une saisie importante de drogue.

Il est 23h30 en cette fin de week-end quand une patrouille de police décide de contrôler les quatre occupants d'un véhicule garé dans la ville d'Aurillac et de vérifier leurs attestations de déplacement dérogatoire. « Au cours de l'opération, ils ont aperçu sous le siège avant un fusil de chasse à canon scié et des cartouches », explique à CNEWS le commissaire Jonathan Rey, directeur départemental de la sécurité publique. Les fonctionnaires de police ont procédé à l'interpellation des individus âgés de 21 à 33 ans. En perquisition, ils ont notamment saisi 5 kilos de résine de cannabis et 240 grammes de cocaïne.

Ils ont également trouvé 27.000 euros en liquide, et un deuxième fusil à canon scié. « Aurillac irrigue une zone de trafic de stupéfiants à une heure à la ronde, précise le Commissaire. Cette saisie porte un coup important à ce marché. » La garde à vue des suspects se poursuit. Les individus, âgés de 21 à 33 ans sont défavorablement connus des services de police pour infraction à la législation sur les stupéfiants.