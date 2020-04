Avec la crise du coronavirus, les préoccupations des Français sont bousculées

Les cartes sont désormais rebattues. Alors que le monde entier est victime d'une pandémie de coronavirus aux conséquences désastreuses pour les sociétés et les économies, les inquiétudes quant à la vie dans le «monde d'après» sont forcément bousculées.

Selon un sondage réalisé par Ipsos avec l'association Datacovid, l'épidémie est en effet très largement en tête des préoccupations pour 76% Français. L'étude, conçue scientifiquement et testée sur 5.000 personnes, donnent une idée de l'impact du coronavirus sur les inquiétudes du pays. Car si le pouvoir d'achat ou la sécurité sont des thèmes qui étaient toujours en tête ces dernières années, ce n'est plus le cas.

Pour compléter le podium de ces préoccupations, l'on retrouve le système de santé (42%) et le réchauffement climatique (33%). Des tendances qui sont nécessairement liées à l'actualité, alors que la maladie n'est pas encore battue dans le pays. D'ailleurs, malgré la crise économie, les thèmes comme le pouvoir d'achat, la dette publique et le chômage ne récoltent que 31%, 24% et 18% des votes.

Les spécialistes en charge de ces études vont pouvoir analyser les évolutions de ces chiffres dans les mois futurs, afin de savoir s'ils n'étaient influencés que par la catastrophe en cours, ou si une prise de conscience sur ces problématiques a véritablement eu lieu en parallèle de la pandémie. La question est importante, car ces sondages peuvent éventuellement orienter les personnalités politiques.

Le plan de déconfinement présenté le 28 avril par Edouard Philippe pourrait donner un premier aperçu de cette prise en compte, ou non, de ces inquiétudes.