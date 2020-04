Ivre lors d’un apéro Whatsapp, il disparaît de l’écran, les pompiers forcent sa porte d'entrée

Alors qu’ils faisaient un apéro à distance via Whatsapp samedi, une bande d’amis a vu l’un des leurs, passablement éméché, disparaître soudainement de l’écran. Inquiets, ils ont appelé les secours, qui se sont déplacés chez lui.

Gendarmes et pompiers de Romorantin (Loir-et-Cher) ont alors forcé la porte de sa maison, pour le découvrir au sol. L’homme était toujours conscient, mais complétement ivre.

Et pour cause. Durant son apéro, il a bu deux bouteilles de vin, a-t-il indiqué aux gendarmes, selon France Bleu. Vers 23h, pris d’une envie d’aller aux toilettes, il s’est alors levé pour quitter momentanément la conversation collégiale, filmée via les smartphones des participants. Ne le voyant pas revenir ni répondre à son téléphone, ces derniers ont alors appelé les pompiers.

Arrivés sur place avec les gendarmes, ils ont pris en charge l’homme, qui a expliqué être tombé par terre puis s’être endormi. Il a alors été transporté à l’hôpital, où il a passé la nuit.

Saluant le réflexe de ses amis d’appeler les secours, puisqu’un risque de coma éthylique existait, les gendarmes ont précisé que la meilleure chose à faire reste néanmoins de dire à une personne qui s’apprête à boire sa deuxième bouteille de vin de s’arrêter là.