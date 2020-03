Comment organiser un apéro-vidéo entre amis

Confinés certes mais pas coupés du monde non plus. Avec les mesures prises par le gouvernement, les Français adaptent leurs habitudes et le traditionnel apéro n'y déroge pas. Voici donc comment vous réunir virtuellement pour trinquer (avec modération).

Plusieurs applications sont ainsi mises à dispositions, tandis que les plus malins détournent déjà les systèmes de conf-call vidéo de leurs entreprises.

Facetime en groupe (si tout le monde a un appareil Apple)

C'est l'un des systèmes gratuits les plus simples à utiliser, encore faut-il que vos amis possèdent un appareil Apple munis d'une caméra à la maison. Facetime possède en effet la particularité de pouvoir gérer des appels vidéo en réunissant jusqu'à 32 personnes.

Petit détail intéressant, lorsqu'un invité prend la parole, sa fenêtre s'agrandit automatiquement pour les autres écrans afin de suivre la conversation. Attention sur iPhone, veillez à ce que chacun soit sous iOS 12 au minimum.

HouseParty pour le fun

Particulièrement pensée pour la fête et arborant une interface colorée et fun, HouseParty est quant à elle compatible, avec tous les smartphones sous Android et iOS. Il suffit de télécharger l'application du même nom sur le Google Play et l'App Store. La plate-forme est également disponible sur les ordinateurs via le navigateur Chrome.

Il est possible d'y convier ses amis et ceux-ci peuvent également faire de même, de manière à rencontrer d'autres personnes. Si vous souhaitez rester entre vous, comme en discothèque, il faut sélectionner l'option carré VIP pour rester limiter au nombre d'invités. L'outil ajoute la possibilité d'échanger via une messagerie, avec des stickers et divers filtres pour que la fête commence.

Teams pour les groupes (très) nombreux

Autre solution intéressante, Teams de Microsoft est l'application qui monte pour organiser des conférences vidéos, tandis qu'elle remplace progressivement Skype Entreprise. Gratuite dans son usage, elle présente l'avantage de ne pas être limitée en nombre de participants. Teams est disponible sur tous les mobiles Android et iOS, ainsi que sur les PC Windows 10 et les Mac. Les options sont simples à gérer et il est possible de se partager des fichiers, comme des photos par exemple. Et pourquoi pas lancer une partie de Pictionary par ce biais ?