Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du mercredi 29 avril

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. C'est pourquoi CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Irrfan Khan, acteur de «Slumdog Millionaire», est mort à 53 ans

Atteint d’une tumeur endocrine, l’acteur indien Irrfan Khan, qui avait notamment joué dans «Slumdog Millionaire», «Jurassic World» et «The Lunchbox», est mort dans un hôpital de Bombay, à l’âge de 53 ans, a-t-on appris ce mercredi 29 avril.

L’annonce de sa disparition par la BBC a suscité une vague d’émotion dans le monde du cinéma, et plusieurs de ses amis et anciens partenaires de jeu ont fait part de leur tristesse, tout comme des milliers d'anonymes sur les réseaux sociaux.

Décédé des suites d'une infection du colon, Irrfan Khan, dont la mère est également morte il y a quelques jours, avait annoncé en 2018 être atteint d’un cancer des glandes endocriniennes. Une maladie qui l’avait obligé à se retirer des plateaux de tournage, et à partir à Londres pour y suivre un traitement.

«Rick et Morty» : les épisodes inédits de la série culte débarquent en mai

Adult Swim dévoilera la seconde partie de la saison 4 de la série culte «Rick et Morty» à partir de ce 4 mai en US+24. Six mois après la diffusion de la première partie de cette saison, la fiction de Dan Harmon («Community») sera bientôt de retour avec de nouvelles aventures loufoques pour son duo de personnages déjantés composé d'un ado dérangé et de son grand-père, un scientifique alcoolique et misanthrope jamais à court d'idées quand il s'agit de réaliser d'improbables et dangereuses expériences.

Armures, sabres et voyages dans l'espace seront notamment au menu de la série d'animation pour adultes qui, souvent décrite comme un croisement de «South Park» et de «Futurama», compte parmi les plus adulées du moment, elle la série comique la plus regardée de la télé américaine par les «millennials».

La mannequin Gigi Hadid serait enceinte de son premier enfant

La mannequin Gigi Hadid serait enceinte de son premier enfant. Le père ? Son compagnon Zayn Malik, l'ancien chanteur de One Direction. Selon TMZ, le top model, qui vient de fêter ses 25 ans le 23 avril dernier, en serait à sa vingtième semaine de grossesse. Le site américain, généralement bien renseigné sur les infos people, a appris l'heureux événement par les proches du couple.

Hadid et Malik, de deux ans son aîné, se sont mis en couple pour la première fois en 2015. Une relation qui a fait la joie des magazines people jusqu'en 2018, et l'annonce de leur séparation. Depuis cette date, les rumeurs de réconciliation se sont succédé, avant une véritable officialisation par Gigi elle-même en février dernier, à l'occasion de la Saint Valentin.