«Top Chef» : la guerre des restos ouverte ce mercredi 29 avril

Alors que le concours Top Chef 2020 en est rendu à sa onzième semaine de compétition, M6 proposera ce mercredi 29 avril à 21h05 une épreuve très appréciée du public : celle de la guerre des restos.

En 48 heures, trois binômes de candidats vont devoir créer de toute pièce un restaurant : le concept, la décoration et le menu… Ils auront tout à faire pour créer un établissement original et inédit. Stress supplémentaire pour les participants, leur sort ne va d'abord dépendre que d'une seule et même personne : le critique culinaire François-Régis Gaudry (France Inter, Paris Première), réputé pour son exigence.

Le journaliste gastronomique passera devant chaque enseigne et son jugement sera sans appel... Le restaurant qui lui plaira le moins n'ouvrira jamais ses portes, et sa brigade se retrouvera directement en dernière chance.

«Tous les indices que j’ai eus en regardant la devanture, en décryptant un peu le menu et en observant le décor ont généré une vraie curiosité et j’espère que les mets seront à la hauteur de mes attentes. Est-ce que les participants vont aller au bout de leur démarche, et est-ce que l’assiette sera fidèle à leur intention de départ? J’ai hâte de goûter.»

Enfin, c’est accompagné de son équipe de critiques gastronomiques et des quatre chefs qui composent le jury de Top Chef (Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet), qu’il départagera les deux brigades restantes sur la dégustation et le service des restaurants. Pour l'une, ce sera la victoire et la qualification pour la prochaine semaine du concours, pour l'autre, la dernière chance.

«Je suis exigent parce que c’est mon métier et j’attends qu’une cuisine soit bien faite - avec de bons produits, bien choisis et bien sourcés -, assaisonnée, condimentée, avec des cuissons justes et un équilibre des saveurs, confie-t-il à tvmag.lefigaro.fr. C’est-à-dire une bonne balance entre l’acidité, la douceur et un peu d’amertume pour réveiller les papilles.»

Qui de Mory, Adrien, David, Diego, Mallory ou Martin parviendra à relever le challenge ?