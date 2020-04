Les gynécologues veulent l'assouplissement des règles dans les maternités pour que les femmes enceintes soient moins seules

Alors que de nombreux services limitent la venue d'un accompagnant à deux heures après l'accouchement, les médecins gynécologues-obstétriciens demandent à ce que les femmes enceintes se retrouvent moins seules en maternité lors de la préparation, pendant et après l'accouchement.

Pour les femmes qui viennent accoucher en cette période de confinement, l'organisme des gynécologues-obstétriciens français a ainsi recommandé hier d'assouplir les règles en maternité.

Actuellement, dans de nombreux établissements, la personne qui accompagne la future maman n'est autorisée à rester que pendant l'accouchement et les deux heures qui suivent, rappelle France Bleu.

«Si cette décision semblait acceptable au moment le plus aigu de la crise sanitaire, il apparaît aujourd'hui difficile, alors que se prépare le déconfinement et que la situation s'est stabilisée avec une circulation moindre du virus, de garder la même doctrine», explique le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) dans un communiqué.

Ensemble durant les consultations « indispensables »



Les médecins demandent à ce que les deux membres du couple soit ensemble pour toutes les consultations «indispensables» comme les échographies, l'accouchement, ou durant le séjour en post-partum.

Les gynécologues recommandent qu'après l'accouchement, l'accompagnant ou l'accompagnante qui reste auprès de la mère ne sorte pas.

Une seule sortie par jour sera autorisée pour effectuer les allers-retours si jamais l'accompagnant n'a pas la possibilité de dormir sur place. Enfin, la détection des symptômes de la maladie, les masques et le gel hydroalcoolique sont toujours indispensables.