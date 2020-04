Les VTC se préparent à la sortie du confinement

Si les VTC n’ont pas cessé leurs activités pendant le confinement, les entreprises se préparent à la sortie du confinement et à l’afflux potentiel de clients, notamment en mettant en place de nouvelles mesures de protection des chauffeurs et des passagers.

Conformément à ce qui a été recommandé par le gouvernement, l’entreprise de VTC (voiture de transport avec chauffeur) Bolt va mettre à disposition des milliers de masques chirurgicaux, de masques réutilisables et du gel hydroalcoolique à ses chauffeurs, afin de limiter la propagation du virus lors des courses.

En vue du déconfinement le 11 mai, l’entreprise a également commandé des vitres en plexiglass «à prix réduit pour les chauffeurs, et remboursée en partie par Bolt», afin de séparer les chauffeurs de l’espace passager à l’arrière, et ainsi limiter les éventuelles projections.

Ces mesures ont également été mises en place chez Uber, qui distribuera également des masques chirurgicaux à ses chauffeurs. Ils se verront aussi attribuer une allocation de 25 euros pour acheter des équipements supplémentaires, comme des gants, du désinfectant ou du gel hydroalcoolique. Les livreurs de l’application Uber Eats et les opérateurs du service JUMP de vélos et de trottinettes électriques recevront également des masques de protection.

En vue du déconfinement, l’équipe de JUMP, dont les vélos et trottinettes seront de nouveau disponibles à partir du 11 mai, propose également des solutions pour limiter les flux de circulations sur les routes d’Île-de-France et dans les transports en commun, dans un souci du respect des distanciations sociales : la mise en place temporaire de pistes cyclables à des points stratégiques. JUMP propose notamment la création d’une piste entre La Défense et la Porte Maillot, pour désengorger le trafic sur la ligne 1 du métro, et d'une piste sur le périphérique parisien, pour limiter l'usage de la voiture individuelle.