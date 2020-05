«1er mai chamailleur» : le discours d'Emmanuel Macron suscite de vives réactions

Alors qu'Emmanuel Macron s'est fendu d'un discours qui se voulait émouvant en cette période de confinement, dans une vidéo de 2'30 minutes publiée sur son compte Twitter ce 1er mai, des internautes ont tiqué sur un mot en particulier : «chamailleur».

Après avoir eu «une pensée pour les organisations syndicales, qui ne peuvent tenir les traditionnels défilés» ainsi que pour les «travailleurs et les travailleuses de notre pays», le président de la République a conclu son discours sur une note d’espoir avec une «volonté forte de retrouver dès que possible les 1er mai joyeux, chamailleurs parfois».

Le mot «chamailleur» n'a pas été du goût de tous les twittos, qui y ont vu une référence policée aux manifestations agitées de ces dernières années, ainsi qu'une «infantilisation» de leurs combats.

Macron parle ce matin d'un peuple "chamailleur" . Oui l'infantilisation bat son plein. On prend les français pour des enfants à qui il faut mentir parce qu'ils ne peuvent comprendre et qu'on punit quand ils desobéissent. Belle vision au passage de l'éducation et de l'enfance.

Philippe Poutou, porte-parole du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), a lui aussi réagi à la vidéo d'Emmanuel Macron, le qualifiant de «frustré», et rappelant que les citoyens n'attendront pas longtemps pour se «chamailler encore dans la joie et... la colère».

Ce jour symbolique, ému et frustré, Macron rend hommage aux travailleurs et au 1er mai heureux et chamailleur. Que dire pour le consoler ? Qu’on n’attendra pas longtemps pour rendre aussi hommage aux dominants cyniques et pour nous chamailler encore dans la joie et... la colère.

— Philippe Poutou (@PhilippePoutou) May 1, 2020