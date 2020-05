Coronavirus : découvrez la carte de France du déconfinement jour après jour

Alors que le coronavirus a causé 278 décès supplémentaires ces 24 dernières heures en France, le ministère a dévoilé dans la soirée la nouvelle version de la carte de France de la sortie du confinement, prévue le 11 mai prochain. Quels départements sont encore en rouge ? Quels départements sont passés au vert ? Le point, jour après jour.

Jeudi 7 mai

Quatre régions, Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que le département de Mayotte, ont été classés en rouge sur la carte du déconfinement, a annoncé jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran.

En Ile-de-France, les mesures de déconfinement seront plus sévères, tandis qu'à Mayotte, le déconfinement a été repoussé au-delà du 11 mai, compte tenu d'une circulation du virus plus active dans ces territoires. Toutes les autres régions et les autres département ultramarins sont verts et bénéficieront d'un déconfinement plus large.

Mercredi 6 mai

En attendant la carte définitive, jeudi 7 mai, cette présentation provisoire affiche désormais 27 départements en rouge (comme la veille), 23 départements en orange (contre 24 mardi) et 51 en vert (50 mardi). La seule évolution du jour concerne la Sarthe, qui passe de l'orange au vert, «en raison d'une diminution de la circulation du virus».

mardi 5 mai

C'est essentiellement dans le nord du pays que la situation évolue favorablement, avec plusieurs départements qui sortent de la zone rouge. En revanche, la situation reste tendue, comme les jours précédents, pour l'Île-de-France et la partie nord-est de l'Hexagone.

Lundi 4 mai

Aucun changement n'est à déplorer par rapport à hier sur la carte de synthèse. Concernant la circulation active du virus, l'Ardèche passent de l'orange au vert et pour ce qui est des tensions hospitalières, la Sarthe passe en revanche du vert à l'orange.

Dimanche 3 mai

La situation sanitaire poursuit sa lente amélioration en France où désormais la moitié des départements sont en vert sur la carte du déconfinement, mais de nombreux doutes et inquiétudes subsistent.

Trois départements (Gers, Loire Atlantique et Mayenne) sont venus grossir les rangs des «verts» sur la carte du déconfinement, et ce sont désormais 50 départements où un déconfinement plus large pourra être organisé. La carte définitive sera publiée le 7 mai.

Samedi 2 mai

vendredi 1er MAI

Jeudi 30 avril

Les premières cartes du déconfinement ont été rendues publiques, mais elle comportaient malheureusement plusieurs erreurs. Le Lot, le Cher et la Haute-Corse ont été placés en zone rouge, mais un correctif a été envoyé quelques heures plus tard.