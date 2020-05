Il prend une femme pour un cerf et la tue : un an de prison avec sursis pour un chasseur

Un homme de 50 ans a été condamné à un an de prison avec sursis, mercredi, pour avoir tué accidentellement une femme en octobre 2017, durant une partie de chasse à Taussac (Aveyron).

Le jour des faits, un groupe de chasseurs locaux traquait un cerf dans les bois et les champs de la commune. A la poursuite de l’animal, l’homme l’avait confondu avec la victime de 69 ans, qui se trouvait pourtant tranquillement dans son jardin.

L’auteur du coup de feu mortel a expliqué que la haie qui le séparait de la sexagénaire mesurait six mètres de haut et était «très épaisse», rapporte Centre Presse. Il n’était pas possible de voir qu’il s’agissait d’une personne. Le tir avait tué la dame sur le coup.

Le chasseur a ainsi été reconnu coupable d’homicide involontaire. En plus des douze mois de prison avec sursis, il a écopé de cinq ans d’interdiction de détenir une arme, du retrait de son permis de chasse pour dix ans et de 8.000 euros de dommages et intérêts.