Une cargaison de masques destinés à des mairies d'Ile-de-France braquée en Espagne

Une cargaison de 200.000 masques en tissu destinés à plusieurs communes d'Ile-de-France a été volée à son transporteur jeudi sur une aire d'autoroute en Espagne, a-t-on appris auprès de l'entreprise et des mairies.

«Le chauffeur s'est fait braquer sur une aire de repos, c'est encore très flou», a déclaré à l'AFP l'entreprise, Sissi et Cie, spécialisée dans l'import-export de textile.

En provenance du Portugal, sa livraison, d'une valeur de 400.000 euros, était destinée aux villes de Bobigny, Bondy, Montreuil (Seine-Saint-Denis), Nozay (Essonne), Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), Chelles (Seine-et-Marne) et Us-en-Vexin (Val-d'Oise), a-t-elle précisé.

«C'est honteux et dramatique», a réagi l'entreprise, qui a déjà livré plusieurs collectivités depuis le 30 avril, sous escorte de la police ou de la gendarmerie.

Le maire de Montreuil, Patrice Bessac (PCF), qui comptait distribuer ces masques lavables et réutilisables ce week-end dans les boîtes aux lettres, a dénoncé dans un communiqué «un acte criminel qui met en danger les habitant.e.s».

La maire PS de Bondy, Sylvine Thomassin, a quant à elle indiqué dans un autre communiqué avoir demandé qu'«une enquête soit menée» et «interpellé le Préfet pour cela».

«Cette situation est la conséquence simple et triste de l’inaction de l’Etat sur ce sujet. Car si la distribution de masques était centralisée et faite par l’Etat, je parle de masques gratuits et réutilisables pour tous les Français, nous n’en serions pas », dénonce l'élue. «Imaginez-vous où nous en sommes aujourd'hui, obligés de solliciter des escortes policières pour sécuriser le transport de masques !», ajoute-t-elle.

L'entreprise assure que les villes recevront quoi qu'il en soit leur commande avant le 15 mai, comme elle s'y était engagée.