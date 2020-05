Via Snapchat, ils avaient étendu leur trafic de drogue sur 3 départements

Quatre personnes ont été arrêtées en milieu de semaine dernière près de Sélestat (Bas-Rhin), soupçonnées d'avoir organisé ou participé à un trafic de stupéfiants sur les deux départements d'Alsace et jusqu'en périphérie de la Moselle.

Le livreur pouvait parcourir 250 km en une journée, pour honorer toutes les livraisons illégales. Cannabis, cocaïne, ecstasy, amphétamines, l'organisateur du réseau proposait ses drogues sur Snapchat, avec service de livraison.

«Une stratégie audacieuse en temps de confinement où les trajets sont plus visibles», note une source proche du dossier.

Qu'à cela ne tienne, les suspects avaient même prévu des attestations dérogatoires pour couvrir les livraisons à domicile. Ils y indiquaient qu'ils avaient besoin de trouver un médicament dans une pharmacie. Les affaires semblaient florissantes depuis le début du confinement puisque les suspects ont annoncé jusqu'à 3 000 euros de chiffre d'affaires par jour, à raison d'une vingtaine de clients quotidiens.

Les enquêteurs les soupçonnent d'avoir également proposé à leurs clients des kits avec masque et gel hydroalcoolique gratuits. En plus de ces kits retrouvés en perquisition, les policiers de l'unité de lutte contre les stupéfiants de la sûreté départementale du Bas-Rhin ont saisi 35 000 euros, un peu plus d'un kilo de cannabis, 36 grammes de cocaïne, des cachets d'ecstasy et de la MDMA.

Les trois personnes suspectées de prendre part au réseau et une cliente ont été présentées à un magistrat et une information judiciaire ouverte pour trafic de stupéfiants.