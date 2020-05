Coronavirus : un tweet de Vikash Dhorasoo relativisant l’utilité du confinement provoque un tollé

Dans un post publié sur le réseau social Twitter, ce mercredi 13 mai, le footballeur international français et ex-candidat (LFI) à la mairie de Paris Vikash Dhorasoo a semblé mettre en doute l'utilité du confinement au regard du nombre de morts causés par la Covid-19, graphique à l'appui. Un message qui a rapidement suscité une avalanche de commentaires, émanant d'internautes outrés.

«Quelqu’un pourrait me rappeler pourquoi on a mis le monde entier en confinement pour la maladie classée 17 au rang mondial en nombre de morts ?», s'exclame ainsi l'ancien joueur de l'équipe de France, qui accompagne son message d'un émoji «visage songeur» et d'une photo.

Sur le cliché, un diagramme rédigé en anglais et intitulé : «nombre quotidien de morts par maladie dans le monde».

Quelqu’un pourrait me rappeler pourquoi on a mis le monde entier en confinement pour la maladie classée 17 au rang mondial en nombre de morts? pic.twitter.com/GOCpvoaI6F — Vikash Dhorasoo (@vikash_dhorasoo) May 13, 2020

Sur celui-ci, qui à en croire la légende aurait été établi à partir de sources officielles comme le CDC américain (centre de contrôle des maladies des Etats-Unis) ou encore de l'OMS (l'Organisation mondiale de la Santé), la Covid-19 provoquée par le coronavirus est donc bien classée 17e (avec 56 morts).

C'est en effet bien moins que la tuberculose (première du classement avec 3.014 victimes) ou encore le sida (4e avec 2.110 morts).

Un graphique qui date... du 9 mars

Seulement voilà, si le bilan du coronavirus apparaît sur ce graphique moins catastrophique comparé à d'autres maladies, cela est dû à un détail (qui n'en est pas vraiment un) qui n'a pas échappé à l'oeil aiguisé des twittos.

Comme l'indique encore la légende, le graphique serait en effet valable pour la date du 9 mars dernier. C'est deux jours avant que l'OMS ne déclare l'état de pandémie. Autrement dit, la propagation du SARS-CoV-2 à l'échelle planétaire n'en était qu'à ses prémices.

Ce qu'ont d'ailleurs tenu à rappeler beaucoup d'internautes dans les commentaires.

Peut-être déjà parce que le tableau date du 9 mars? https://t.co/xVzZqkyjz0 — Raphael Grably (@GrablyR) May 13, 2020

C'était au 9 mars imbécile, on est à 811/jour déclarés. — MalloDeWeeb (@MalloDelic) May 13, 2020

De ce fait, certains ont même transmis un tableau mis à jour à Vikash Dhorasoo. Ce qui change tout de même la donne, comme le dit précisément un certain Michel C.

Si on actualisé (7 mai) ça change un peu la donne...... pic.twitter.com/BIOd474teM — Michel C. (@MikedePH) May 13, 2020

D'autres encore en ont profité pour filer la métaphore, en mettant au goût du jour la phrase culte du journaliste sportif Thierry Gilardi.

En finale de la Coupe du monde 2006, ce dernier avait prononcé ces mots devant le coup de tête mythique de Zinédine Zidane : «Pas ça Zinédine, pas aujourd'hui, pas après tout ce que tu as fait».

Pas ça Vikash, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.... — Guillaume Poingt (@guillaumepoingt) May 13, 2020

Le journaliste Nicolas Hénin a enfin publié un message en guise de conseil qui pourrait finalement assez bien résumer la situation.

«Se tromper, ça arrive à tout le monde. Mais maintenir une publication quand on a été averti de son erreur, c'est tromper le public», a ainsi dit le journaliste et consultant spécialiste du Moyen-Orient.