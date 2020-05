Les chauffeurs Uber devront prendre un selfie pour prouver qu'ils portent un masque

Le gouvernement l’a annoncé, le port du masque est obligatoire dans les VTC et les taxis depuis le 11 mai. La société Uber met donc en place un dispositif pour s’assurer que cette règle est respectée par les chauffeurs, en leur demandant de prendre un selfie avant la course.

Ce dispositif, nommé «Checklist Sécurité», sera mis en place à partir du lundi 18 mai prochain. Les chauffeurs devront donc prendre un selfie avec leur masque. Le système analyse la photo, puis préviendra ensuite le passager que le chauffeur s’est bien protégé. Les chauffeurs qui ne portent pas de masques ne pourront pas se connecter à l’application.

Système «CheckList Sécurité» qui vérifie le port du masque / UBER

«Nous maintiendrons cette mesure jusqu’à la fin du mois de juin, et réévaluerons son maintien en fonction des recommandations des autorités de santé», précise Uber sur son site internet.

Uber a adapté son fonctionnement aux nouvelles règles sanitaires. Les passagers sont aussi dans l’obligation de porter un masque selon la loi, et ne sont plus autorisés à monter à l’avant du véhicule. Une seule personne maximum est autorisée par course, sauf si une paroi en plexiglas est installée entre l’arrière et l’avant du véhicule, et si les passagers sont du même foyer, ou bien en cas de transport d’un élève en situation de handicap.

Uber compte aussi sur la responsabilité des passagers pour le respect de ses règles. «C’est pourquoi nous encourageons les chauffeurs à annuler les courses sans pénalité s’ils ne se sentent pas en sécurité, et particulièrement si un passager ne porte pas de couvre-visage» explique Uber. Inversement, les passagers pourront aussi annuler leur course sans frais si un chauffeur ne respecte pas les gestes barrières, et le signaler via l’application.

600.000 masques sont en cours de livraison dans toute la France pour les chauffeurs et les livreurs. Dans le monde, le groupe américain a investi 50 millions de dollars dans l’achat de gel hydroalcoolique, spray, lingettes désinfectantes et masques.