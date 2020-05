«Notre hôpital demain» : participez à la grande consultation citoyenne lancée par le CESE avec Make.org

«Comment améliorer l’hôpital de demain et sa place dans le système de santé ?» Exacerbée par la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, cette question fait l'objet d'une grande consultation citoyenne lancée ce jeudi 14 mai par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur la plate-forme Make.org, dont CNEWS est partenaire.

Si vous souhaitez y participer, vous pouvez proposer vos idées ou voter pour celles des autres participants directement dans le module ci-dessous. Vous avez jusqu'au 25 juin pour le faire, date de clôture de la plate-forme.

Cette consultation nourrira l'avis que le CESE, troisième assemblée constitutionnelle de la République, après l'Assemblée et le Sénat, rendra ensuite au gouvernement, et intitulé «L'hôpital au service du droit à la santé». Le texte, qui doit formuler des préconisations sur l’organisation, le financement et la place de l’hôpital dans le système de santé français, devrait être présenté à l'automne en séance plénière au CESE.

Un hôpital public en crise

Cette assemblée consultative, créée en 1925, s'est saisie de ce sujet brûlant à la suite de la multiplication de pétitions en ligne appelant à «défendre» ou à «sauver» l’hôpital, et réunissant plusieurs centaines de milliers de signatures. De mars 2019 au mois de février dernier, les soignants n'ont cessé de manifester et de faire grève dans toute la France pour dénoncer le manque de moyens et réclamer plus d'embauches et des hausses de salaires. La crise du coronavirus n'a fait que mettre en exergue cette crise de l'hôpital public, révélant au grand jour le manque de lits, de médicaments et de matériel, notamment de masques.

Ce n'est pas la première fois que le CESE associe les citoyens à ses travaux. L'assemblée, qui représente plus de 80 organisations issues du monde de l'entreprise, syndical ou encore associatif, a récemment fait participer des citoyens tirés au sort à l'élaboration de son avis baptisé «Générations nouvelles» centré sur les problèmes rencontrés par les jeunes, et accueille depuis octobre dernier la Convention citoyenne pour le climat, qui rassemble 150 volontaires tirés au sort. Le CESE s'est cette fois-ci associé à Make.org, une plate-forme citoyenne se présentant comme «leader de la Civic Tech européenne», qui a par le passé organisé des consultations sur l'environnement, le handicap, l'Europe ou les médias.