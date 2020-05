Depuis le déconfinement, 25 clusters ont été identifiés en France

Depuis le début du déconfinement, 25 foyers épidémiques ont été identifiés en France, a annoncé Olivier Véran, dans le Journal du dimanche.

«Depuis lundi, nous avons identifié 25 clusters sur notre territoire. Le système mis en place pour tester, isoler et casser les chaînes de contamination est opérationnel», a assuré le ministre de la Santé, ajoutant que «vendredi, nous en étions à plus de 50.000 tests réalisés par jour».

Parmi les régions qui comptent le plus de foyers épidémiques, on retrouve l'Ile-de-France, avec trois clusters, dont un dans foyer de jeunes travailleurs à Clamart dans les Hauts-de-Seine, ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes.

On retrouve aussi trois clusters en Occitanie, dont un au sein du personnel municipal de Carmaux, dans le Tarn. Un chiffre identique dans les Pays-de-Loire, avec notamment un foyer à l'hôpital de Saumur.

Deux clusters ont été identifiés dans chacune de ces régions : le Grand-Est, les Hauts-de-France et la Bourgogne Franche-Comté, souligne le JDD. On compte aussi deux clusters dans les Côtes d'Armor, dont un à l'hôpital de Lannion et un dans l'abattoir Kermené près de Saint-Brieuc.

Deux foyers ont aussi été détectés en Nouvelle-Aquitaine, un dans la région Paca, un en Guyane et enfin un autre dans le Centre Val de Loire.

Le nombre de patients en soins intensifs baisse toujours

Presque une semaine après la levée du confinement, la France a enregistré moins de 100 décès (96) en 24 h, pour un bilan qui atteint désormais 27.625 morts depuis le 1er mars.

Le nombre de patients en soins intensifs baisse toujours, avec 2.132 cas graves en réa contre plus de 7.000 début avril. Mais signal plus inquiétant : les hôpitaux ont accueilli plus de nouveaux patients ces dernières 24 h qu'il y a une semaine.