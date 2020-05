Coronavirus : rappel d'un gel hydroalcoolique pas assez efficace

Tous les lots sont concernés. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a publié ce lundi 18 mai sur son site un rappel des gels mains nettoyant de la marque Symex.

Plus précisément, il s’agit des gels hydroalcooliques «Hand Sanitizer». Tous les flacons de 30, 60 et 100 ml sont concernés, ainsi que tous les coloris et tous les parfums. Et pour cause, «la teneur en éthanol est insuffisante pour assurer une véritable action anti-bactérienne et anti-virale», explique la DGCCRF.

Alors qu'en cette période de pandémie de Covid-19 la friction avec du gel hydroalcoolique fait partie des gestes barrières incontournables, leur composition ne permet donc pas de se protéger efficacement contre une éventuelle contamination et de limiter la propagation du virus.

L'administration française, qui relève du ministère de l'Économie, demande ainsi aux personnes ayant acheté ce produit de ne plus l’utiliser et de le rapporter au lieu d’achat.

Pour être efficace, il faut que le gel soit composé au moins de 60% d'alcool, rappelle l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), qui conseille de se tourner vers les mélanges hydroalcooliques «présentés sous forme de solutions ou de gels testés selon la norme NF EN 14476 ou testés sur un virus de la grippe selon la méthodologie de cette norme».