Surchargés, les professionnels des contrôles techniques demandent une nouvelle date butoir

Fixée au 23 juin par le gouvernement, la date butoir pour les contrôles techniques est jugée trop juste par les professionnels. Avec le confinement, des millions de contrôles techniques sont en attente.

Le groupe SGS, notamment détenteur de Sécuritest et Auto Sécurité, première société du contrôle technique en France a publié un communiqué pour demander au gouvernement pour repousser la date butoir à fin juillet.

Le déconfinement a provoqué de nombreuses demandes de rendez-vous et le délai accordé pour le gouvernement est bien trop court selon l’entreprise suisse. «Rien qu'au niveau des centres Auto Sécurité et Sécuritest, nous aurons 2,9 millions de véhicules à contrôler entre ce jour et le 23 juin. Au plus fort de l'histoire du contrôle technique, en mai 2018 lors de la réforme majeure, nous avons réalisé 2 millions de contrôles sur une période comparable. Et c'était déjà un exploit !», a-t-elle affirmé dans son communiqué.

D’après Caradisiac.com, l’attente pour obtenir un rendez-vous est de près de deux semaines contre deux jours en temps normal. SGS estime a «au moins un million, le nombre de contrôles techniques qui ne pourront matériellement pas être réalisés d’ici le 23 juin dans les centres du Groupe SGS et dans les conditions sanitaires souhaitées».

La société représentant 30% du marché du contrôle technique, elle affirme donc que ce sont 3 millions de véhicules sur l’ensemble du secteur qui ne pourront pas être réalisés avant le 23 juin.