Déconfinement : Où faire pipi à Paris ?

Alors qu’en temps normal, trouver un endroit dans Paris pour soulager une envie pressante peut paraître compliqué, en cette période de déconfinement, où les bars, les restaurants, et les grands centres commerciaux, restent pour l’heure fermés, cela peut devenir un vrai casse-tête.

Voici quelques lieux où une pause pipi peut quand même s’imposer.

Dans les toilettes publiques

A défaut de pouvoir se précipiter dans l'un des cafés parisiens, et afin d'éviter d'uriner au coin d'une rue ou entre deux voitures, on peut se rendre dans l’une des 435 sanisettes installées dans la capitale, dont l’accès est gratuit, et accessibles aux personnes handicapées. En sachant que les 300 toilettes et urinoirs situés dans les espaces verts sont hors d'usage, les grilles des parcs et jardins étant toujours fermées.

De plus, des applications existent pour localiser rapidement et facilement les toilettes publiques depuis son téléphone. Disponibles gratuitement sur l’App Sore et Google Play Store, «Toilettes Paris» et «Où sont les toilettes» permettent de chercher les sanisettes autour de sa position ou effectuer une recherche par adresse.

De son côté, le réseau de transport RATP met à disposition plus de 48 toilettes publiques dans ses espaces (Châtelet, Bercy, Concorde, La Défense, Trocadéro,...). A noter néanmoins que pour accéder à certaines d'entre elles, il faut être en possession d'un titre de transport en cours de validité.

Dans certains grands magasins

Si les centres commerciaux et les grands magasins de plus de 40.000 carrés sont actuellement fermés dans la capitale en raison de la pandémie de coronavirus, certaines enseignes disposant de WC ont rouvert leurs portes. Parmi elles, le BHV Marais (Bazar de l'Hôtel de Ville), situé rue de Rivoli, dans le 4e arrondissement.

Comme le précise Cécile Briand, auteur de l'ouvrage «Où faire pipi à Paris ?» (éd. Le Tripode) : «Les toilettes sont situées au 5ème étage. On y monte par l'ascenseur ou les escalators, le temps sera approximativement le même, on choisira en fonction de la position corps/vessie la moins dangereuse : le corps en mouvement ou immobile. Les toilettes n'ont rien d'exceptionnel mais sont bien entretenues.»

Si un besoin urgent vous saisit dans le 15e arrondissement, sachez que le centre commercial de Beaugrenelle a rouvert ses portes depuis le 20 mai. Il met à votre disposition des toilettes au 1er étage de Panoramic et au 3ème étage de Magnetic.

Dans les mairies

Cécile Briand, qui a arpenté Paris pendant des mois avant de pouvoir quadriller la ville de plus de 200 toilettes réunies dans son livre, souligne également la présence de toilettes dans les mairies. A condition toutefois de ne pas avoir envie trop tard dans la journée, les heures d’ouvertures étant assez restreintes.

Pour rappel, les mairies des 8e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e et 20e sont ouvertes du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 16h, les mairies des 1er, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 14e, 15e et 16e sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 16h, la mairie du 2e est ouverte du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h, les mairies des 9e et 17e sont ouvertes du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Dans les gares

Autre lieu pour satisfaire un besoin naturel, mais cette fois-ci moyennant finance (comptez environ 90 centimes), les toilettes dans les gares, qui ont l’avantage d’être ouvertes tard dans la nuit et toute la semaine.

Vous trouverez des lieux d’aisance dans le Hall 1 de la gare Montparnasse (08:00 à 20:00), le Hall 2 (05:00 à 01:15), et le Hall 3 (06:45 à 20), au niveau -1 de la gare de l'Est (08:00 à 20:00), au halle 2 niveau 0 de la gare de Lyon (06:00 à 00:00), à la gare Saint-Lazare, dans le centre commercial (06:00 à 20:00), dans le hall d’attente de Paris Bercy (06:00 à 22:45), ainsi qu’à la gare du Nord, au niveau +1, -1 et -2 (06:00 à 20:30).

parkings, centres de santé,...

Si par chance vous vous trouvez à proximité d’un parking, sachez que la grande majorité d’entre eux sont dotés d’installations sanitaires.

Il est également possible de se rendre dans les centres des finances publiques, ou encore dans les centres de santé, explique Cécile Briand, comme par exemple «le centre médical Reaumur et le centre de Santé René Laborie dans le 2e arrondissement, mais aussi le centre Cosem Miromesnil ou encore le centre médical Saint-Lazare dans le 8e arrondissement», précise-t-elle. A noter toutefois que dans le contexte actuel, les entrées sont limitées.