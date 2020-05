Plan de sauvetage de l’automobile : à quelles mesures s’attendre ?

Un plan de soutien de la filière automobile doit être présenté ce mardi 26 mai par Emmanuel Macron, pour tenter de relancer un secteur fortement touché par la crise du coronavirus. Plusieurs pistes sont évoquées.

Alors que les ventes de véhicules ont chuté de 89% en avril, l’entourage du chef de l’Etat indique que «ce plan a différentes composantes : souveraineté industrielle, transition vers les véhicules propres, et vise aussi à préserver la compétitivité du secteur».

Le bonus écologique augmenté

Afin de relancer la demande, un accompagnement à l’achat devrait être instauré, selon Le Parisien. Le bonus écologique, pour l’acquisition d’une voiture 100% électrique, doit passer de 6.000 à 7 ou 8.000 euros. Les entreprises sont également concernées, avec une élévation de 3.000 à 5 ou 6.000 euros pour le renouvellement de leur flotte de véhicules. Enfin, pour les personnes voulant investir dans une voiture hybride, un bonus de 2.000 euros leur sera octroyé.

La prime à la conversion revalorisée

Mis en place pour permettre de remplacer les véhicules anciens (et polluants) par des neufs ou plus récents, la prime à la conversion devrait également être augmentée, avance Le Parisien. Pour les ménages très modestes, elle passerait de 3.000 à 4.000 euros, et engloberait la reprise des véhicules catégorisés Crit’Air 3. Pour les ménages modestes, elle évoluerait de 1.500 à 2.000 et les véhicules Crit’Air 4 seraient éligibles.

Ne concernant cette fois pas les consommateurs, mais les industriels, la prolongation du dispositif de chômage partiel au-delà du 1er juin pourrait également être acté, jusqu’à l’automne.

Enfin, pour ce qui est du renforcement de la compétitivité de l’automobile française, les mesures devraient être prises à l’automne, au moment du projet de loi de finances 2021.

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, a indiqué que ce plan de soutien doit se faire en échange de relocalisation de la production en France.