Blanchiment et prise illégale d'intérêt : Patrick et Isabelle Balkany condamnés à 5 et 4 ans de prison

Déjà condamnés pour fraude fiscale et déchus de leur mandat, Patrick et Isabelle Balkany, anciens édiles de Levallois-Perret, ont respectivement écopé mercredi matin de 5 et 4 ans de prison pour blanchiment aggravé et prise illégale d'intérêt.

Les Balkany étaient soupçonnés d'avoir dissimulé 13 millions d'euros d'avoirs au fisc entre 2007 et 2014, notamment deux somptueuses villas, Pamplemousse à Saint-Martin et Dar Guycy à Marrakech.

S'ils ont reconnu la propriété de la villa antillaise, ils contestaient vigoureusement le montant des avoirs en cause et se targuent de n'avoir jamais détourné "un centime d'argent public".

Le couple continuait de nier la possession d'un riad à Marrakech en dépit des peignoirs brodés aux initiales "PB", des livres dédicacés et des meubles payés par Isabelle Balkany retrouvés dans la villa saharienne.

En première instance, le 18 octobre, le tribunal avait condamné Patrick Balkany à cinq ans de prison pour blanchiment aggravé, avec incarcération immédiate, et son épouse à quatre ans d'emprisonnement mais sans mandat de dépôt. Tous deux avaient été condamnés à dix ans d'inéligibilité, et la saisie de leurs biens avait été ordonnée.

S'ils renoncent à se pourvoir en cassation après la décision de mercredi, ils pourront demander une confusion de leurs peines et un aménagement du fait de leur âge.