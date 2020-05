OpenMedias et CNEWS s’associent pour mettre en lumière l’entrepreneuriat français

Fruit d’un partenariat entre OpenMedias, spécialiste dans la production de contenus éditoriaux, et le média d’information CNEWS, « L’entreprise de la semaine » permet aux dirigeants d’entreprise de faire découvrir leur activité auprès d’un large public.

CNEWS et OpenMedias associent leurs forces pour présenter au plus grand nombre des activités entrepreneuriales françaises innovantes.

Comptant plus de 11 millions de visites mensuelles*, CNEWS est le premier média d’information globale. L’objectif de ce partenariat est double : permettre aux entreprises d’augmenter leur visibilité à travers un média puissant et informer le plus grand nombre sur les innovations entrepreneuriales françaises.

En immersion au cœur des entreprises

Spécialisée dans la production de contenus digitaux, OpenMedias souhaite établir un lien entre les internautes, les médias et les entreprises leaders dans leur secteur d’activité.

OpenMedias désire offrir la possibilité aux entreprises d'accroître leur présence digitale.

OpenMedias

Pour ce faire l’équipe de professionnels réalise des portraits vidéo en immersion dans des lieux stratégiques d’entreprises innovantes, TPE comme PME. En mettant à l’honneur les acteurs du tissu économique français, OpenMedias désire offrir la possibilité aux entreprises d’accroître leur présence digitale afin de développer leur activité.

Un travail d’investigation appuyé et relayé par CNEWS qui démontre dans ce partenariat, sa volonté de mettre au cœur de son important réseau, de jeunes entreprises françaises, symboles du patrimoine économique du pays.

Outre la description de l’activité principale, « L’entreprise de la semaine » prend ainsi le temps de présenter l’histoire et les acteurs pour chaque entreprise rencontrée : la passion de leur métier comme fil rouge de chaque reportage.

