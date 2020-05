Coronavirus : le premier test virologique salivaire est Français et sera commercialisé en juin

La promesse est belle : un test fiable, facile à réaliser et qui permet de savoir si l'on est atteint du Covid-19 en moins d'une heure. Tout ça grâce à un peu de salive. De fabrication française, Easycov a fait l'objet d'essais cliniques fructueux au CHU de Montpellier. Selon ses créateurs, il doit être commercialisé en juin.

Easycov est le tout premier test virologique salivaire développé dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Il est l'oeuvre d'un consortium d'entreprises et de chercheurs français dont la majeure partie est basée à Montpellier.

Il s'agit de l'entreprise de biotechnologie Skillcell, du laboratoire de recherche du CNRS Sys2Diag, et de la société Vogo.

Dans un communiqué, ils expliquent le principe de leur création. Ainsi, Easycov consiste à prélever «moins d'un mL de salive sous la langue du patient» avant de déposer successivement l'échantillon «dans deux tubes chauffés à 65°». La couleur du prélèvement après traitement, permet de déterminer si le sujet est atteint du Covid-19 ou non.

L'obtention du marquage CE, qui matérialise la conformité du produit à la réglementation européenne, est prévue pour «la première quinzaine de juin». La production d'Easycov sera lancée juste après et assurée par la société alsacienne Firalis. Le tout pour une mise sur le marché à la mi-juin, au prix de 20 euros en sortie d'usine.

Le ministère des Armées soutient le projet EasyCoV de diagnostic salivaire du virus #Covid_19.



Développement d’une nouvelle technologie de diagnostic du #Covid19.



Soutien de la @DGA et de l'@Agence_ID avec un financement de 437 000€. pic.twitter.com/mnJzT6oafV — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) May 20, 2020

Cette nouvelle technologie de diagnostic a été retenue par l'Agence de l'innovation de défense, structure du ministère des Armées, dans le cadre de son appel à projets destiné à faire émerger des solutions innovantes pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Seule une trentaine d'innovations, dont Easycov, a été retenue, sur 2.580 candidatures.

Cette distinction a permis de débloquer un financement de 437.000 euros et ce n'est pas le seul soutien dont dispose Easycov. Ses créateurs ont également obtenu des subventions de la part de la Direction générale de l'armement, de la région Occitanie et de l'Agence régionale de développement économique. Autant d'instances qui croient au potentiel de ce nouveau test salivaire, à la fois innovant et 100% français.

