Covoiturage : voici comment respecter les règles d’hygiène et de distanciation

Alors que la limite des 100 km vient d'être levée et que certains métiers peuvent reprendre leur activité, le trafic routier devrait repartir à la hausse dès le 2 juin. Et si le covoiturage s'affirme comme une solution alternative, il ne sera pas question d'accueillir des passagers dans les mêmes conditions qui ont précédé la pandémie.

Parmi les mesures conseillées, le port du masque pour chacune des personnes présentes dans le véhicule et le lavage les mains avec du gel hydroalcoolique avant de monter à bord restent recommandés.

La condition sine qua none étant de respecter la distanciation sociale. Ainsi, pas question pour un conducteur d'accueillir trois à quatre passagers. Une seule place, à l'arrière du véhicule, est la solution la plus sûre. «Une option que nous allons d'ailleurs ajouter sur notre plate-forme. Cela a pour but de rassurer le conducteur, mais aussi son passager», explique Nicolas Brusson, directeur général de BlaBlaCar, leader du marché du covoiturage en France notamment et qui prévoit de relancer son activité dès le 2 juin.

Le nettoyage des véhicules avant chaque trajet

Des recommandations pour nettoyer les véhicules et les désinfecter sont également proposées par les professionnels du covoiturage. Les automobilistes peuvent ainsi nettoyer leur habitacle à l'aide de lingettes ou produits nettoyants comportant la mention «élimine les bactéries et les virus». Il est recommandé de nettoyer notamment le volant, les poignées de portes, l'accès au coffre ou encore tous les éléments où les passagers sont susceptibles de poser ou d'interagir avec leurs mains. A noter qu'il sera aussi possible de recquérir les services de prestataires spécialisés dans certains cas.

Le covoiturage déjà plébisicté

«Durant le courant du mois de mai nous avons déjà constaté une hausse des recherches de trajets autour du covoiturage, signe que cette solution intéresse les Français. Il faut surtout souligner qu'un véhicule voit finalement passer peu de gens et que, d'un point de vue statistique, on y croise moins de monde qu'en allant faire ses courses dans un supermarché», rappelle Nicolas Brusson. Blablacar annonce d'ailleurs la reprise de son service de bus, BlaBlaBus à partir du 24 juin. Les réservations seront ouvertes dès aujourd'hui pour desservir une soixantaine de villes en France. Ce service suivra lui aussi des règles d'hygiène strictes, avec une place sur deux disponible pour le moment, ainsi que le port du masque obligatoire.

