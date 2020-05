Plus de 8 Français sur 10 comptent fréquenter les cafés, bars et restaurants cet été

Après deux mois de confinement, les Français sont impatients de trinquer aux retrouvailles en terrasse. Ils sont 84% à vouloir fréquenter les cafés, bars et restaurant cet été, selon une étude Opinion Way pour Serig sur les comportements des consommateurs au lendemain du déconfinement.

Fermés depuis la mi-mars, ces établissements pourraient rouvrir dès le lundi 2 juin dans les zones vertes, c’est-à-dire dans les départements où la circulation du virus est faible, avait annoncé Édouard Philippe le 14 mai dernier.

Une version actualisée de cette fameuse carte pourrait être dévoilée ce jeudi 28 mai à la suite de la présentation de l'acte II du déconfinement par le Premier ministre. Une chose est sûre, les Français vont y être très attentifs, puisque plus de 8 sondés sur 10 comptent retrouver de nouveau ces lieux de convivialité lors de leur réouverture.

Si la vigilance restera le mot d’ordre pour 28% des Français, qui prévoient de limiter leurs déplacements en se rendant «moins souvent» dans les cafés, bars et restaurants, 13% des sondés comptent au contraire rattraper le temps perdu en y allant plus souvent qu’avant et 48% comptent y aller «comme avant», révèle ce sondage Serig Informatique réalisé auprès d’un échantillon de 1.077 personnes.

75% des Français nostalgiques

Près d’un tiers des personnes qui fréquenteront ces lieux cet été (58%) le feront pour soutenir financièrement les bars, cafés et restaurants, dans une période économiquement difficile pour tous. Un Français sur trois a d’ailleurs déjà participé à une collecte de soutien pour un café, bar ou restaurant ou pourrait le faire dans les semaines à venir.

Et pour cause. Depuis leur fermeture, les restaurants manquent à 75% Français et les bars et les cafés à près de la moitié (47%). Et c'est en région parisienne que le manque se fait le plus ressentir : 83% des habitants de Paris et proche banlieue sont nostalgiques des restaurants et 58% des bars et cafés.

La réouverture de ces lieux de convivialité est donc tout particulièrement attendue en zone rouge.