Affaire Adama Traoré : des milliers de manifestants à Paris malgré l'interdiction du préfet de police

Malgré l'interdiction prononcée par le préfet de police de Paris, des milliers de manifestants se sont rassemblés devant le tribunal, répondant à l'appel du comité de soutien à la famille d'Adama Traoré, un jeune homme décédé en 2016 après son interpellation.

«Aujourd'hui, ce n'est plus que le combat de la famille Traoré, c'est votre combat à vous tous (...). Aujourd'hui, quand on se bat pour Georges Floyd, on se bat pour Adama Traoré», a lancé Assa Traoré, sœur aînée d'Adama, face aux manifestants.

Parmi les manifestants rassemblés sur le parvis du nouveau palais de justice de Paris, beaucoup de jeunes, mais aussi des «gilets jaunes».

Malgré l'interdiction prononcée par le préfet de police de Paris, des milliers de manifestants devant le tribunal judiciaire, répondant à l'appel du comité de soutien à la famille d'Adama Traoré, un jeune homme noir de 24 ans mort en 2016 après son interpellation.#AFP pic.twitter.com/JFFSxtaaya — Guillaume Daudin (@GuillaumeDaudin) June 2, 2020

Assa Traoré, porte-parole du comité la «Vérité pour Adama» à l'initiative du rassemblement, dénonce un «déni de justice» dans cette affaire.

L'appel à ce rassemblement intervient dans le contexte d'une flambée de manifestations aux Etats-Unis après la mort de George Floyd. «Ce qui se passe aux USA fait écho à ce qui se passe en France», a estimé la militante.

Adèle #Haenel arrive au rassemblement organisé par le collectif Adama #Traore au tribunal de Paris.@Europe1 pic.twitter.com/ciLBnjTCAm — Théo Maneval (@TheoManeval) June 2, 2020

résultats d'une contre-expertise

Le 19 juillet 2016, Adama Traoré est décédé dans la caserne de Persan, près de deux heures après son arrestation à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise) au terme d'une course-poursuite avec les gendarmes.

Quatre ans après, l'affaire Traoré est devenue celle d'une guerre d'experts : alors que trois expertises médico-judiciaires ont écarté la responsabilité des gendarmes, une contre-expertise commandée par la famille, dévoilée ce même jour, affirme le contraire.

Ce matin, la préfecture de police avait annoncé que la manifestation n'était pas autorisée en raison de l'état d'urgence sanitaire qui proscrit tout rassemblement public de plus de dix personnes, car elle n'avait «fait l'objet d'aucune déclaration préalable».

#Manifestation | En application du décret du 31 mai 2020, le préfet de Police interdit une manifestation non déclarée ce mardi 2 juin.



Consultez notre communiqué de presse pour plus de précisions pic.twitter.com/8yepN4Wcox — Préfecture de Police (@prefpolice) June 2, 2020

La préfecture de police estimait également que «la tonalité de l’appel à manifester relayé par les réseaux sociaux laissait craindre que des débordements aient lieu sur un site sensible».

D'autres rassemblements ont eu lieu ailleurs en France pour la même cause, à Lille, Lyon ou encore Marseille.