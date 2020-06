La poignée de main, grande absente de la campagne du second tour

Vous avez sûrement dû les croiser depuis la crise sanitaire. Quoi ? Ces situations gênantes où ni vous ni votre interlocuteur ne savez comment vous saluer. En pleine campagne pour le second tour des élections municipales, l’interrogation traverse également les candidats au poste de maire, habitués à s’empoigner à tour de bras.

«Dans la vie d’un élu, on fait des bises et on se serre la main», décrit Wilfrid Pailhes, conseiller d’opposition et candidat (PS) à la mairie de Bourg-lès-Valence dans la Drôme. Mais de vecteur de convivialité, la poignée de main est devenue vecteur du virus, c’est donc logiquement qu’elle est tombée en désuétude.

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les gestes invasifs sont prescrits pour les militants au risque de braquer les citoyens. «C’est une perte de convivialité, de proximité et ça change la façon de faire campagne», se désole l’élu local pour qui ce simple geste «manque».

«On sent moins les gens, on ne voit pas leurs mimiques, c’est plus compliqué de les sonder», abonde Valentin Rouffiac, présent sur la liste d’Agnès Evren (LR) dans le 15e arrondissement de Paris, pour qui le masque est également responsable de cet éloignement entre candidats et citoyens.

En plus de permettre un contact physique avec l'électeur, en politique, la poignée de main est très symbolique : elle scelle les alliances et défait les animosités. Ainsi fut le destin de celles entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat sous les auspices de Bill Clinton, entre le maréchal Pétain et Adolf Hitler et entre François Mitterrand et Helmut Kohl par exemple. Bref c'est un formidable outil de communication politique, qui n'a pas pu être utilisé pour la période politique actuelle (et ne devrait pas l'être dans l'immédiat).

Habituellement, elle sert notamment pour mettre en images les accords passés entre les listes dans l'entre-deux-tours. Mais cette année, pas de poignée de main publique entre Philippe Goujon et Agnès Evren, par exemple, pour marquer l'alliance entre ces deux listes de droite dans le 15e arrondissement de Paris. Valentin Rouffiac, qui n'a que 20 ans mais parle comme un vieux routier de la politique, fait un vœu : «j'espère que c’est exceptionnel et que ce sera la seule élection de ma vie dans ces conditions».

