Manifestation pour Adama Traoré : Un policier noir traité de «vendu» porte plainte

Un policier noir insulté mardi à Paris par des participants à la manifestation pour Adama Traoré, un jeune homme noir décédé en 2016 lors d'une arrestation, a déposé plainte, a annoncé jeudi sur Twitter le préfet de police Didier Lallement.

Une vidéo largement reprise sur les réseaux sociaux montre ce fonctionnaire, membre de la DOPC (direction de l'ordre public et de la circulation), casqué, impassible face à des manifestants scandant en choeur à son adresse : «vendu!».

Il faisait partie des effectifs des forces de l'ordre venus encadrer cette manifestation interdite devant le nouveau palais de justice de Paris qui a rassemblé 20.000 personnes, selon la préfecture de police (PP).

«Soutien total au fonctionnaire de la PP qui a fait l'objet de propos abjects lors de la manifestation du 2 juin. Il a porté plainte et je m'y associe. Son calme et sa dignité sont un exemple qui nous honore», a tweeté Didier Lallement.

La mort du noir américain George Floyd a relancé en France les critiques contre la police accusée de violences et de racisme. Mardi, le comité Adama Traoré, du nom de ce jeune homme noir décédé en 2016 après une interpellation par des gendarmes, a fait le parallèle entre les deux affaires.

«Il n’y a pas de race dans la police, pas plus que de racisés ou d’oppresseurs racistes. Il y a des fonctionnaires qui s’engagent pour la liberté, l’égalité et la fraternité et cela au quotidien !», a ajouté le préfet de police.