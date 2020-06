La famille d'Adama Traoré refuse de rencontrer Nicole Belloubet, ministre de la Justice

La famille Traoré «refuse de rencontrer la garde des Sceaux pour échanger». Ses membres l'ont fait savoir lundi 8 juin, après que la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a «proposé d'organiser une rencontre». Une information que l'avocat de la famille, Yassine Bouzrou, a confirmé sur Twitter.

«Non, mes clients ont refusé d'être reçus par Madame Nicole Belloubet, ministre de la Justice, au nom de la séparation des pouvoirs», a-t-il écrit.

Non, mes clients ont refusé d’être reçus par Madame Nicole Belloubet, ministre de la justice, au nom de la séparation des pouvoirs. https://t.co/vmzWFfBxm2 — Yassine BOUZROU (@BOUZROU1) June 8, 2020

Un peu plus tôt dans la journée, l'avocat avait déjà réagi aux propos d'Emmanuel Macron qui demandait à Nicole Belloubet de «se pencher sur le dossier» du décès d'Adama Traoré, mort en 2016 lors de son interpellation. Yassine Bouzrou rappelait alors que «la loi interdit à la garde des Sceaux d'intervenir dans des affaires individuelles».

Auprès de franceinfo, la famille Traoré a insisté sur le fait qu'elle «demande depuis quatre ans que les gendarmes entre les mains desquels est mort Adama Traoré soient convoqués devant la justice, interrogés et mis en examen». Pour cette raison, elle «attend des avancées judiciaires, et non des invitations à la discussion qui n’auraient aucune finalité procédurale».

Alors que la mobilisation contre le racisme et les violences policières se poursuit, la famille d'Adama Traoré appelle à un «nouveau rassemblement national massif», samedi 13 juin à 14h30, au départ de la place de la République à Paris.

