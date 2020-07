Fermée depuis le 13 mars en raison du coronavirus, la tour Eiffel accueille de nouveau des visiteurs depuis le jeudi 25 juin. Et bonne nouvelle, à partir du 15 juillet, le sommet sera de nouveau accessible au public.

Pour y accéder, les jauges seront diminuées de moitié dans les ascenseurs entre le 2e et le 3e étage. La plateforme, quant à elle, pourra accueillir 250 personnes en simultanée dans le respect des distances de sécurité.

Bonne nouvelle ! Mon sommet rouvre le 15 juillet



Prêts à monter à 276 m de hauteur et (re)découvrir la vue la plus exceptionnelle sur @Paris ? #tourEiffel — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) July 9, 2020

Parallèlement, les capacités des ascenseurs entre le sol et le 2ème étage sont augmentées. Les cabines peuvent désormais recevoir 20 visiteurs (au lieu de 8 la semaine dernière). Le port du masque reste obligatoire dans tous les espaces publiques, plateformes et ascenseurs, de même que l’application des gestes barrières.

Après 104 jours de fermeture, une cinquantaine de touristes avaient pu accéder aux pieds de la dame de fer pour la gravir par les escaliers jusqu'au 2e étage (sur les trois), à l'occasion de sa réouverture partielle, à laquelle assistaient également une foule de journalistes du monde entier.

C'est reparti, avec un accueil en fanfare pour mes premiers visiteurs !



Here we go, I'm open and ready to welcome my first visitors with a fanfare! #tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/ugK5U9jcIY — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) June 25, 2020

«Un ensemble de mesures est mis en place afin de garantir un parcours de visite en toute sécurité parmi lesquelles : achat en ligne recommandé, port du masque obligatoire, déploiement d'une signalétique importante et spécifique, nombre de visiteurs limité dans les étages et sur le parvis, nettoyage et désinfection quotidiens des espaces publics, etc.», précisait la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) dans un communiqué.

Premiers visiteurs aux 1er et 2e étages 10 mn de montée par étage seulement !



Our first visitors arrive at the 1st and 2nd floors. 10 minutes only to climb each level #tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/GBf26ElSAD — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) June 25, 2020

Les billets ascenseurs et escaliers sont en vente en ligne (billets horodatés) et sur place (pour une visite spontanée).

En termes de fréquentation, en moyenne et par jour, près de 5.000 personnes en semaine et 8.000 le week-end viennent à la Tour depuis sa réouverture. Fait notable : l’absence de file d’attente à l’entrée du site rendant ainsi la visite plus confortable. Parmi les visiteurs, une majorité de Français (75%) et de familles. Rappelons d’ailleurs que la SETE a mis en place jusqu’au 31 août 2020 une offre destinée aux enfants de 4 à 11 ans : 50% de réduction sur le montant du billet.

Horaires d’ouverture

Tous les jours – De 9h30 à 23h45

Tarifs

Billet escaliers (jusqu’au 2ème étage) : adultes 10,40 € - jeunes 12/24 ans 5,20 €

Enfants 4/11 ans 2,60 € (1,30 € du 01/07/20 au 31/08/20*)

Billet ascenseur (jusqu’au 2ème étage) : adultes 16,60 € - jeunes 12/24 ans 8,30 €

Enfants 4/11 ans 4,10€ (2 € du 01/07/20 au 31/08/20*)

* Tarifs préférentiels : 50% de réduction pour les enfants de 4 à 11 ans jusqu’au 31 août 2020.

Les enfants de moins de 4 ans sont les invités de la Tour.

Informations et réservations : www.toureiffel.paris