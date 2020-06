L'énorme chantier de la tour The Link lancé à La Défense

The Link, projet pharaonique prévu à La Défense, a été officiellement lancé ce jeudi 11 juin après le retard causé par la crise du coronavirus. L'ensemble, qui nécessitera cinq ans de travaux, doit culminer à plus de 200 mètres au-dessus du parvis.

Situé dans le quartier Michelet, à Puteaux (92), il sera constitué de deux gratte-ciel, reliés entre eux par 30 passerelles (d'où son nom de «Link», qui signifie lien). Le premier, nommé «Arche», s'élèvera à 228 mètres avec ses 50 étages. Le second, «Seine», mesurera 165 mètres avec 35 étages.

Ces deux tours offriront une surface totale de 130.000 m2, qui accueilleront à terme le siège social de l'entreprise pétrolière Total. Le chantier à proprement parler commencera prochainement avec la démolition des bâtiments existants à cet endroit. Les fondations des nouveaux immeubles devraient commencer à être creusées à partir de l'année prochaine.

«Dans le contexte si particulier de la crise sanitaire actuelle, le lancement du projet The Link confirme l'attractivité de notre quartier d'affaires. Nous sommes fiers que The Link vienne enrichir la skyline de Paris La Défense», indique dans un communiqué Georges Siffredi, le président du département des Hauts-de-Seine et de Paris La Défense.

Le coût total du projet est estimé à 1 milliard d'euros.